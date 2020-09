ROMA – Costa “solo” 84 mila dollari, ma che volete che siano per un’auto da Re? Perché di sangue blu si tratta, e precisamente di Abdullah di Giordania, sovrano del Regno Hascemita dal 7 febbraio del 1999 e considerato nel 2016 dal Royal Islamic Strategic Studies Center come il musulmano più influente al mondo.

Ebbene il muscoloso Suv Ford Excursion utilizzato per i suoi spostamenti negli Stati Uniti, ora è in vendita ad un prezzo tutto sommato basso, considerando la serie di optional montati a bordo. Il suo costo iniziale era infatti di 620.000 dollari, giustificati da finestrini antiproiettile da 3 pollici, protezione serbatoio carburante e telecamere di sorveglianza per quanto riguarda gli esterni. Mentre gli interni – è proprio il caso di dire – sono da mille e una notte: un frigorifero montato nella parte anteriore, sedili riscaldati con funzioni di massaggio, lettore DVD, schermi power folding da 15 pollici, un sistema di navigazione di ultima generazione e tavoli vassoio pieghevoli. Sotto il cofano non poteva mancare un motore all’altezza della situazione, ovvero un V10 da 6,8 litri che eroga 310 CV e 576 Nm di coppia, abbinato ad un cambio automatico a quattro velocità e quattro ruote motrici.

Insomma un bel boccone che senza dubbio non tarderà molto a rendere felice qualche collezionista con un po’ di soldi da spendere, considerando anche il fatto che ha percorso solo 6.473 km ed è in ottime condizioni.

