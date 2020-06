Iveco (Cnh Industrial) ha consegnato 145 nuovi autobus Crossway Low Entry Line ad Arriva per l’impiego nella regione di Pilsen nella Repubblica Ceca. Gli autobus, lunghi 10,8 metri, possono ospitare 37 passeggeri seduti e 39 in piedi. Gli autobus Crossway Low Entry Line soddisfano tutti i requisiti di legge per i passeggeri disabili essendo dotati di una rampa meccanica per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta, di dispositivi acustici per i non vedenti e di pulsanti di arresto in Braille. Altre caratteristiche includono caricabatterie Usb, doppi vetri, aria condizionata separata per passeggeri e guidatore e uno spazio dedicato per carrozzine e passeggini.

Iveco Bus ha prodotto oltre 40.000 esemplari di questi veicoli in varie versioni.



