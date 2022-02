“The Next Classic Guide”, il progetto realizzato da Jaguar e Baracuta con l’obiettivo di provare a definire cosa domani potremo chiamare “un classico” arriva al suo giro di boa, durante la Milan Fashion Week.

Attraverso la realizzazione di una Jaguar E-PACE personalizzata a partire dall’iconico G9 Harrington Jacket, e di un G9 in edizione limitata, i due brand, la prima settimana di novembre, sono partiti per un viaggio transnazionale alla ricerca di luoghi, stili, trend e personaggi che rielaborassero in chiave moderna, al passo con i tempi, tutto quello che Jaguar e Baracuta hanno rappresentato per la cultura globale.

A partire dal suo lancio, The Next Classic Guide ha continuato a girare l’Europa, proponendosi come un vero e proprio volano per la scoperta di nuovi trend, stili e luoghi che potessero rispondere alla domanda “Cosa rappresenterà un classico domani? Come evolverà l’estetica dei nostri tempi?”

Il viaggio è iniziato dall’Inghilterra dove, attraverso il lavoro di Samutaro e Kofi abbiamo esplorato due aspetti opposti della content creation inglese. Da una parte, l’esperienza “materica” di Samutaro – brand consultant – che ci ha permesso di scoprire tre delle più entusiasmanti nuove realtà cittadine, dalla musica all’arte al vintage; dall’altra, quella digitale di Kofi, anche conosciuto come The Unknown Vlog, uno dei primi Youtuber del mondo streetwear che, attraverso la E-Pace personalizzata, ha girato la città per realizzare uno dei suoi vlog, «Questa collaborazione mi ha permesso di modificare i contenuti in movimento. Permettendomi di visitare le città e filmare i contenuti in modo efficiente», ha detto Kofi.

Il viaggio è poi continuato in Germania, dove la coppia di DJ e designer formata da Afshin Momadi e Inan Batman ci ha portato ad esplorare la città di Berlino, da una prospettiva del tutto inedita. Per poi proseguire in Olanda, alla scoperta del castello di Maastricht, mescolando l’estetica innovativa e ibrida della collaborazione tra Jaguar e Baracuta con la sua passione per l’alta moda e il vintage.

The Next Classic Guide è stato anche un ulteriore momento di avvicinamento da parte di Jaguar al mondo della Fashion Week. Per questo motivo, durante la MFW di Parigi l’auto è stata consegnata a due icone della street culture parigina. Prima Julien Boudet, street photographer conosciuto con l’acronimo di bleumode, e poi Jean Jacques Ndjoli, creative director che, proprio in occasione della Paris Fashion Week, ha lavorato direttamente con Instagram.

Entrambi ci hanno mostrato la loro versione del nuovo classico, con due estetiche diverse ma estremamente funzionali al mezzo.

Ad accompagnare il lavoro dei talent, le creazioni realizzate – da Berlino a Los Angeles, passando per l’Inghilterra – dai creator, che hanno reinterpretato l’icona G9 Harrington Jacket personalizzata da Jaguar, in look innovativi e anticipatori delle prossime tendenze fashion.

The Next Classic Guide arriva ora a Milano, nelle mani dei talent Andrea Faccio e Domenico Formichetti, che ci permetteranno di scoprire i loro luoghi del cuore della città della moda.

Per l’occasione, sarà anche possibile vedere l’auto in città: lo street photographer francese Marc Henri sarà infatti impegnato nel racconto della coolness milanese e della fashion week a bordo della Jaguar E-Pace.

Durante gli eventi più esclusivi e le sfilate più iconiche del programma milanese, sarà possibile dunque intercettare The Next Classic Guide fisicamente.

Siete pronti a scoprire il prossimo classico?