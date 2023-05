· Il programma Open Innovation offre connessioni con oltre 600 start-up a livello globale e investe in sette nuove società nel suo primo anno

· Le partnership strategiche con i leader del settore e le start-up pionieristiche sono una pietra miliare della strategia Reimagine di JLR

Jaguar Land Rover celebra il primo anniversario del suo programma Open Innovation annunciando l’espansione della sua presenza globale, in Israele e nella Silicon Valley negli Stati Uniti, dopo la crescita di successo degli ecosistemi nel Regno Unito e in Brasile.

Nell’ultimo anno, il programma Open Innovation ha interessato oltre 600 start-up a livello globale, dando vita a 27 progetti di co-creazione. Nel frattempo, InMotion Ventures, la divisione venture capital di JLR e parte essenziale dell’ecosistema Open Innovation della società, ha investito in sette società focalizzate sulla fornitura di prodotti e servizi più sostenibili.

Due esempi del successo di Open Innovation fino ad oggi, arrivano dall’America Latina, dove nel corso dell’anno sono stati lanciati due nuovi servizi di abbonamento alla mobilità in Brasile: Jaguar On Demand, un servizio di noleggio a breve termine per Jaguar I-PACE, e Subscription, un servizio di leasing veicoli.

Jaguar On Demand è stato creato in collaborazione con la start-up UCorp. Inizialmente lanciato per l’area di San Paolo, l’offerta sarà estesa ad altre capitali regionali in Brasile per tutto il 2023.

Subscription è stato progettato in collaborazione con Movida, uno specialista brasiliano del noleggio di veicoli e offre opzioni di leasing fino a 36 mesi su oltre 250 veicoli dei marchi Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar.

Questo portafoglio emergente di nuovi servizi di mobilità rispecchia il successo di JLR con Pivotal e The Out, che forniscono ai clienti del Regno Unito nuovi modi di accedere ai veicoli attraverso abbonamenti e servizi di noleggio. Entrambi i servizi sono stati sviluppati da InMotion Ventures Studio, l’incubatore di JLR.

Igor Murakami, Director New Services and Open Innovation di JLR, ha dichiarato: “Questi due nuovi servizi esplorano modelli di utilizzo entusiasmanti per servire il mercato del lusso in rapida crescita, non solo in tutta l’America Latina, ma oltre, e mostrano chiaramente i vantaggi di lavorare a stretto contatto con le start-up, per guidare l’innovazione.

La co-creazione così gestita su tutto, dalle nuove soluzioni software alla progettazione di alternative sostenibili per i nostri veicoli e servizi, è una parte essenziale della nostra visione per il futuro.”

Il secondo anno

Il programma Open Innovation di JLR è stato istituito nel 2022, per offrire una collaborazione globale a start-up, scale-up, organizzazioni esterne affini e il più ampio Gruppo Tata, esplorando opportunità in sette aree chiave: Elettrificazione, Connettività, Servizi Digitali, Metaverso, Industria 4.0, Talento e Sostenibilità.

Ora, entrando nel suo secondo anno, Open Innovation si sta espandendo ulteriormente, in Israele e nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, dove sono presenti fiorenti ecosistemi di start-up.

Una maggiore presenza nella nota Silicon Valley con il partner globale Plug and Play Tech Centre aiuterà JLR ad accelerare la sua collaborazione con le start-up nordamericane, mentre la partnership con Tata Consultancy Services (TCS) a Tel Aviv amplierà il suo accesso al potente scenario delle start-up israeliane. Questa nuova partnership sfrutterà il Co-Innovation Network (COIN™) di TCS, per identificare le offerte tecnologiche locali e scalarle a soluzioni e servizi di mobilità globali, generando ulteriore valore condiviso e sinergie all’interno dell’ecosistema Tata.

François Dossa, Executive Director of Strategy and Sustainability di JLR dichiara: “Mentre la Silicon Valley non ha bisogno di presentazioni, una presenza in Israele apre le porte a un ulteriore potenziale d’innovazione globale, constart-up dirompenti e un’economia dominata dall’alta tecnologia industriale e dall’imprenditorialità.

Prendere di mira ecosistemi fiorenti, ci aiuterà a massimizzare il rendimento. Avere questa presenza strategica in regioni tecnologiche così rinomate rafforza le nostre relazioni con start-up, scale-up, entità aziendali, investitori e università, per aiutare a definire il futuro del settore della mobilità; di per sé un elemento vitale nella nostra strategia Reimagine.”

Ben Gilad, responsabile di TCS COIN™, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con JLR, sfruttando il nostro ecosistema di innovazione globale per accelerare la loro trasformazione e crescita. Con l’industria automobilistica in transizione verso l’elettrificazione, l’innovazione è il fattore chiave di differenziazione per il successo.

Non vediamo l’ora di collaborare per identificare nuove tecnologie nell’area per contribuire a guidare il futuro della mobilità e del modern luxury. Incoraggiamo le start-up e gli innovatori israeliani a mettersi in gioco.”

La strategia Reimagine di Jaguar Land Rover è una vision altamente sostenibile del modern luxury attraverso il design.

Stiamo trasformando la nostra attività per diventare carbon net zero su tutta la nostra catena di approvvigionamento, i nostri prodotti e le nostre operazioni entro il 2039. Abbiamo stabilito una tabella di marcia per ridurre le emissioni attraverso le nostre operazioni e value chain entro il 2030, con obiettivi approvati e basati sulla scienza. L’elettrificazione è al centro di questa strategia e prima della fine del decennio le nostre linee Range Rover, Discovery e Defender avranno ciascuna un modello puramente elettrico, mentre Jaguar sarà solo interamente elettrica.

Fondamentalmente siamo un’azienda britannica, con due importanti siti di progettazione e ingegneria, tre stabilimenti di produzione di veicoli, un centro di produzione di motori e un centro di assemblaggio di batterie nel Regno Unito. Abbiamo anche stabilimenti di veicoli in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia, così come JLR è una consociata interamente controllata di Tata Motors Limited, parte di Tata Sons.

Open Innovation Partners

Plug and Play UK

JLR è un membro fondatore del programma Plug and Play UK Mobility, che ha favorito importanti connessioni con oltre 500 start-up. Plug and Play è una piattaforma di innovazione globale che collega startup, società, società di venture capital, università e agenzie governative.

La piattaforma globale offre programmi di innovazione aziendali che aiutano i partner in ogni fase del loro percorso di innovazione, dall’istruzione all’esecuzione. Plug and Play organizza anche programmi di accelerazione delle startup e ha costruito un VC interno per guidare l’innovazione in più settori in cui ha investito in centinaia di aziende di successo, tra cui Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal e Rappi. Per maggiori informazioni, visitare https://www.plugandplaytechcenter.com

InMotion Ventures, la divisione corporate venture capital di JLR, è un tassello essenziale dell’ecosistema Open Innovation dell’azienda. Il fondo investe a livello globale, da Seed alla Serie B, in sette verticali strategici ad alto impatto. Dal lancio del programma Open Innovation nell’aprile 2022, In Motion ha investito in sette società, molte delle quali si concentrano sulla fornitura di prodotti e servizi più sostenibili. Notevoli investimenti passati includono Lyft (uscito nel 2019) e:

o Gen Phoenix utilizza scarti post-industriali e post-consumo, scarti di pelle e materie prime vegetali per creare materiali sostenibili e di lusso di nuova generazione

o Envisics è specializzata nello sviluppo e nella fornitura globale di tecnologie olografiche per autoveicoli Tier 1 e OEM, con particolare attenzione agli head up display in realtà aumentata

o Circulor ha sviluppato una piattaforma di visibilità della supply chain per tracciare i prodotti dall’estrazione al prodotto finito, supportando i produttori nei loro obiettivi di sostenibilità e due diligence

o Carmoola ha sviluppato una soluzione di finanziamento mobile di nuova generazione. Consente agli acquirenti di capire cosa possono permettersi prima di iniziare la ricerca e approva il finanziamento in pochi minuti

o Bumper consente ai clienti di distribuire il costo delle riparazioni auto offrendo pagamenti flessibili e senza interessi, per aiutare gli utilizzatori a sostenere più agevolmente le riparazioni e la manutenzione necessarie

o Ascend Elements è una società di riciclaggio di batterie che trasforma la catena di approvvigionamento degli ioni di litio. Il loro processo prende le batterie usate dagli OEM e le riduce per creare nuovi materiali catodici

o Zeelo è la piattaforma di autobus intelligenti per le organizzazioni, che fornisce programmi di trasporto flessibili chiavi in mano e plug-in per pendolarismo, navette e corse scolastiche.

InMotion Venture Studio è uno studio di venture development che costruisce nuovi business e servizi per supportare e accelerare la consegna della strategia Jaguar Land Rover Reimagine .

Cubo: Cubo, la società di incubazione brasiliana di Banca Itau, è uno dei principali attori nell’innovazione nella regione. Situata a San Paolo, attualmente ospita centinaia di start-up che coprono diversi settori come fintech, agroalimentare, sanità e vendita al dettaglio. JLR svolge un ruolo chiave nel nuovo Smart Mobility Hub di Cubo, per guidare le innovazioni nel settore automobilistico.

Firjan è una rete privata di organizzazioni senza scopo di lucro che promuove la competitività delle imprese, l’istruzione e la qualità della vita nello stato di Rio de Janeiro. Con una rete di 10.000 membri aziendali, Firjan lavora a stretto contatto con JLR per collegare le start-up che stanno sviluppando processi di produzione automobilistica avanzati e fornire accesso a laboratori avanzati per programmi di ricerca e sviluppo.

Tata Consultancy Services (TCS) è un’organizzazione di servizi IT, consulenza e soluzioni aziendali che collabora con molte delle più grandi aziende del mondo nei loro percorsi di trasformazione da oltre 55 anni. Il suo portafoglio di servizi e soluzioni aziendali, tecnologiche e ingegneristiche, guidato dalla consulenza, è fornito attraverso il suo esclusivo modello di consegna Location Independent Agile™, riconosciuto come un punto di riferimento di eccellenza nello sviluppo di software.

TCS ha più di 40 centri di ricerca e innovazione in tutto il mondo. TCS COIN™ riunisce una rete di esperti provenienti dal mondo delle start-up, della ricerca, del mondo accademico e aziendale per lavorare su innovazioni collaborative per i clienti Fortune 1,000 di TCS. Attualmente comprende oltre 100 partner accademici e 2.750 start-up.

Presente in Israele dal 2005, TCS aiuta alcune delle più grandi organizzazioni della regione a definire il progetto per la loro trasformazione aziendale, innovare e adottare nuove tecnologie per migliorare la resilienza operativa, abbracciare nuovi modelli di business e migliorare l’esperienza del cliente.