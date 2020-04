Una giornata speciale dedicata all’off-road, anche in versione virtuale. Domani ricorre il Jeep 4×4 Day, una giornata che da cinque anni a questa parte vede gli appassionati di fuoristrada e i fan del marchio celebrare la libertà della guida in 4×4. Quest’anno, nonostante la voglia di avventura sia limitata dalla difficile situazione dettata dal coronavirus, il marchio Jeep non rinuncia alle celebrazioni per il 4×4 Day, ma ha deciso di prendere l’opportunità per stringere il rapporto con la propria community e regalare positività agli utenti. Sui suoi canali social, il brand offre a tutti la possibilità di cimentarsi in una serie di sfide virtuali in puro stile Jeep senza uscire di casa. Per scoprirle, basta accedere alle pagine Facebook e Instagram di Jeep Italia.

Cinque sono le categorie nelle quali ci si può mettere alla prova online: trazione, guado, maneggevolezza, articolazione e altezza da terra. Le prove di trazione comprendono test eseguiti su strade a scarsa aderenza e su pendenze molto elevate. Le Jeep 4×4 Trail Rated sono dotate di elementi di sigillatura dell’impianto elettrico e della scocca e di una presa d’aria dedicata e protetta per superare corsi d’acqua e sottopassi che bloccherebbero la maggior parte delle automobili.

La maneggevolezza si testa invece attraversando strettoie e affrontando situazioni estreme senza compromettere la carrozzeria, grazie a uno sterzo preciso e al passo ottimizzato. Buona regola del fuoristrada è mantenere le ruote a terra, per avere sempre la massima trazione possibile grazie all’aderenza dei quattro pneumatici. Le sospensioni Trail Rated potenziano le prestazioni off-road massimizzando la flessibilità, l’articolazione degli assi e l’escursione delle ruote in modo da garantire l’aderenza a terra degli pneumatici anche sulle superfici più scoscese.

In quanto ad altezza da terra, i modelli Jeep 4×4 vengono sottoposti a una serie di test che mettono alla prova la loro capacità di superare ostacoli: i test coinvolgono l’altezza da terra e gli angoli di attacco, di dosso e d’uscita per superare tronchi, rocce e terreni scoscesi. Tutto questo, anche in versione virtuale, senza uscire di casa.

