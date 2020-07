Sulla scia del successo delle due precedenti serie limitate High Altitude e North Edition, Jeep lancia negli Stati Uniti la nuova serie speciale del pick-up Gladiator che riunisce in una sola gamma le prerogative delle precedenti. In arrivo nelle concessionarie Usa dal prossimo settembre Jeep Gladiator Altitude è riconoscibile esternamente per particolari accenti esterni ‘dark’ e ruote in diamantate color granito da 18 pollici con pneumatici 255/70 R 18 Bridgestone Dueler, utilizzando come versione di partenza il Gladiator Sport S. Oltre alla griglia in tinta vettura con gole e anelli dei fari grigio scuro e ai badge Jeep e Trail in nero spicca la presenza di un hardtop Freedom nero che, come era stato proposto con il Gladiator North Edition, aumenta il confort nella stagione più rigida, anche con gelo intenso. ”Il nostro modello Jeep Gladiator Altitude è una risposta diretta ai clienti che chiedono un aspetto ‘dark’ direttamente dalla fabbrica – ha detto Jim Morrison, responsabile del marchio Jeep – FCA North America – e questa versione di Gladiator completa la gamma Altitude che continua a entusiasmare la clientela”. Equipaggiato con il collaudato motore Pentastar V-6 da 3,6 litri Gladiator è un pick-up in perfetto stile Jeep, pensato e costruito per soddisfare le esigenze di uno stile di vita attivo offrendo allo stesso tempo gli attributi tradizionali del brand, come la capacità di affrontare le situazioni off-road più impegnative. Oltre che in Bianco e in Nero, Jeep Gladiator Altitude – che era stato svelato nello scorso febbraio al Salone di Chicago – è disponibile nelle tinte Firecracker Red, Billet Silver, Granite Crystal, Sting Gray, Hydro Blue, Gator e Gobi.

