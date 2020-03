Jeep sarà il partner automobilistico di Now United, la prima band pop globale al mondo composta da 15 cantanti e ballerini provenienti da 15 Paesi diversi. In particolare questa partnership verrà utilizzata per promuovere il modello Renegade attraverso una serie di integrazioni di marchi sui media digitali e social con video musicali ed esibizioni dal vivo sul tema di ‘Come Together’, il grande successo degli Now United che sono stati creati dall’icona dell’industria musicale Simon Fuller nel 2017. Con questa operazione Jeep unirà inoltre la propria ‘base’ di fan globali sui social con gli oltre 40 milioni di fan e follower dei Now United in tutto il mondo. Il debutto della campagna (https://www.youtube.com/watch?v=_tileyCRZlA) è avvenuto sabato 7 marzo e da allora il video musicale Now United Jeep Renegade ha già superato i 3 milioni di visualizzazioni. ”Quello di Jeep è un marchio unico in quanto è veramente globale, immediatamente riconoscibile in tutti i Continenti – ha affermato Olivier Francois, chief marketing officer FCA – I nostri fan e follower in tutto il mondo comprendono che passione, autenticità e libertà guidano il marchio Jeep. Now United condivide con noi questi stessi valori fondamentali”. La partnership con la band Now United si rivolge a coloro che acquistano un’auto per la prima volta attraverso una campagna digitale e social media dedicata e che vede la partecipazione di tutti i 15 membri del gruppo, cantanti e ballerini provenienti da India, Brasile, Regno Unito, Messico, Filippine, Finlandia, Corea del Sud, Australia, Senegal, Cina, Giappone, Germania, Russia, Canada e Stati Uniti d’America. Il programma di collaborazione include i concerti, i video su YouTube, le attività social in tempo reale su Instagram, TikTok e Twitter, nonché la presenza del marchio Jeep sui costumi dei membri della band.

