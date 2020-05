Dallo scorso 27 maggio Jukka Moisio è il nuovo presidente e CEO di Nokian Tyres, in sostituzione di Hille Korhonen che lascia l’incarico, dopo aver guidato l’azienda negli ultimi tre anni e, prima ancora, come membro del consiglio di amministrazione contribuendo al successo di Nokian Tyres sia nei mercati nazionali che in quelli in espansione.

Moisio ha una solida esperienza maturata in importanti aziende internazionali. Il suo ultimo incarico è stato quello di presidente e CEO di Huhtamaeki Oyj, azienda mondiale che produce packaging. In precedenza, ha ricoperto lo stesso incarico in Ahlstrom Oyj. Dopo essersi laureato alla Aalto University School of Business, Moisio ha ottenuto un master alla Tuck School of Business di Dartmouth.

