Karin Radstrom è stata nominata membro del board di Daimler Truck AG, con la responsabilità di Mercedes-Benz Trucks, posizione in cui succede a Stefan Buchner che si ritira dall’azienda dopo oltre 30 anni di presenza nel Gruppo Daimler. La Radstrom, che è nata in Svezia, arriva da Scania, che fa oggi parte del Gruppo Volkswagen, dove dal 2019 era membro del board, con responsabilità di vendite e marketing.

Ha iniziato la sua carriera professionale in Scania come stagista nel 2004 dopo aver ottenuto un master di engineering in industrial management al Royal Institute of Technology di Stoccolma. Dal 2007, la Radstrom ha ricoperto varie posizioni manageriali all’interno della Casa svedese, fino a diventare – prima della nomina nel 2019 – responsabile del settore bus di Scania e contemporaneamente responsabile del business veicoli connessi.

