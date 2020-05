Dal prossimo primo luglio Karl Bernqvist sarà il nuovo membro del board di gestione di Volkswagen Commercial Vehicles con responsabilità per gli acquisti. In questa posizione Bernqvist, che è attualmente direttore generale negli Stati Uniti presso la Global Truck & Bus Procurement LLC, la joint venture fra Traton (Gruppo Volkswagen) e Navistar, prenderà il posto di Joern Hasenfuss che dal primo maggio ha assunto la gestione del sito produttivo di Osnabruck di Volkswagen come presidente esecutivo e CEO Engineering.

Bernqvist, che è laureato in business administration alla Stockholm University ed è titolare di un master in ingegneria meccanica e industriale alla Linkopings Tekniska Hogskola, lavora per il Gruppo Volkswagen e prevalentemente alla Scania CV AB nei siti di Sodertalje in Svezia e San Paolo in Brasile.

