Dal prossimo primo luglio Karsten Schnake entrerà a fare parte del comitato direttivo di Skoda Auto con responsabilità per gli acquisti. Attualmente vicepresidente esecutivo del Gruppo Volkswagen in Cina con identica responsabilità per gli acquisti, Schnake succede a Dieter Seemann che lascerà l’azienda in prepensionamento. Nella sua nuova posizione Schanke riferirà a Bernhard Maier, presidente del comitato direttivo di Skoda Auto.

Entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1996 come responsabile del dipartimento progetti, Schnake nel 2004 è stato nominato responsabile acquisti del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal 2006 al 2018 ha poi ricoperto varie posizioni nel coordinamento di serie globali, capacità, gestione dei costi e dei processi presso Volkswagen AG. La nomina a vicepresidente per gli acquisti del Gruppo Volkswagen in Cina era arrivata al 2018.

