Per celebrare i 110 anni di Alfa Romeo, Katawiki ha organizzato un ‘asta speciale. Per celebrare questo importante traguardo, Catawiki, il sito online per oggetti speciali selezionati da esperti, ha deciso di organizzare una serie di aste con alcune delle auto che hanno fatto la storia della Casa del Biscione: dall’ Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0, appartenuta al pilota automobilistico Adrián Campos, all’indimenticabile Montreal, una selezione dedicata agli appassionati ‘alfisti’.

I primi modelli all’asta sono quelle risalenti al 1960: l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1.3 del 1962, appartenuta ad un noto alfista francese che, negli anni ’80 e ’90, la fece gareggiare nei circuiti di Le Mans, Nogaro e Paul Ricard. Questo modello è stato recentemente restaurato dallo specialista del brand Philipe Sadrin. All’asta anche l’Alfa Romeo 2600 Touring del 1964, con la celebre Carrozzeria Touring Superleggera, oltre all’Alfa Romeo 2600 Sprint Bertone del 1964, un’imponente coupé dalle prestazioni molto elevate, affidabile e dotata di tutti i migliori comfort per l’epoca. Per i modelli appartenenti agli anni 70 sono all’asta: l’Alfa Romeo Giulia GTV 2000 del 1971 e l’Alfa Romeo Montreal del 1971. Quest’ultima vettura è una delle più famose mai realizzate dalla casa automobilistica di Arese.

Il modello fu lanciato 50 anni fa in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra. La vettura nacque infatti nel 1970 in collaborazione con Bertone e con l’intento di realizzare una coupé esclusiva, dalle alte prestazioni e dotata di accessori top di gamma. Gli anni 80, caratterizzati da colori forti e forme geometriche, hanno ispirato modelli come l’Alfetta GTV 2.0 del 1980. Quella all’asta su Catawiki però ha una particolarità: è infatti originariamente appartenuta all’ex pilota automobilistico Adrián Campos, che corse in Formula 1 alla guida della Minardi tra il 1987 e il 1988 e della Alfa Corse nel 1994.

All’asta anche l’Alfa Sud Sprint 1500 Veloce del 1981. A completare la ricca selezione di vetture all’asta, quelle appartenenti ai più recenti anni 90. Tra queste la SZ del 1992, un’autovettura prodotta dalla casa automobilistica italiana in un numero limitato di esemplari e quello all’asta è il numero 318 dei soli 1036 mai costruiti. Questa vettura venne volutamente creata per sbalordire, specialmente con le sue forme esterne tanto che per numerosi anni fu soprannominata da alcuni ‘Il Mostro’; oggi è considerata una delle macchine più ricercate dai collezionisti. Per gli appassionati, all’asta anche l’Alfa 33 1.3V.L. del 1992 e l’Alfa Romeo RZ Zagato del 1995, versione cabriolet dell’Alfa Romeo SZ.

