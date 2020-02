Anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra per il nuovo Kia Sorento. La quarta generazione del suv globale di Kia rappresenta il massimo in termini di qualità e avanguardia tecnologica per quanto riguarda la gamma sudcoreana. Realizzato su una piattaforma di nuova generazione dedicata ai suv di medie dimensioni, Sorento innalza gli standard nel suo segmento per praticità, offrendo spazio e abitabilità. Con l’arrivo di questa nuova versione, su Sorento debutterà anche la tecnologia ibrida. Sorento si prepara ad affrontare la sfida del mercato globale dei suv offrendo ai suoi clienti avanzati sistemi di assistenza alla guida, connettività ed infotainment. Dal 2002, anno del primo lancio di questo suv, ne sono stati venduti oltre tre milioni di esemplari.

