A sei mesi dal lancio da parte di Kia del Plan S, la strategia operativa globale che deve guidare il brand fino al 2025 per posizionarlo ai vertici del mercato della mobilità elettrica mondiale, Kia Motors Company Italy posa la prima pietra per questo ambizioso progetto. Lo fa con l’avvio della commercializzazione di e-Niro ed e-Soul, due modelli 100% elettrici attesi nelle concessionarie nel week end del 6 e 7 giugno. Con questa operazione di lancio prende vita anche ‘It’s Time To Be Electric’ la piattaforma online interattiva capace di guidare passo passo il potenziale cliente alla scoperta dei prodotti elettrificati della gamma Kia. E-Soul e tutta la famiglia Niro saranno raccontate in maniera innovativa attraverso un’interfaccia coinvolgente e insusuale. ‘It’s Time To Be Electric’ è un vero e proprio progetto pioneristico che Kia Motors Italia attiva per la prima volta a livello Europeo, portando al centro della propria attività la customer experience.

La gamma elettrificata Kia sarà presentata al pubblico mediante un live streaming strutturato come i più noti quiz televisivi in cui Diletta Leotta vestirà i panni della presentatrice mentre Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia, e Vicky Piria, pilota professionista, si sfideranno rispondendo alle domande inviate dal pubblico. Le dirette streaming si articoleranno su due date, fissate per l’8 e il 9 giugno alle 19:00 nella sezione Time To Be Electric del sito Kia.com e sulla pagina Facebook di Kia Motors Italia, concentrandosi sulla gamma elettrica per il primo giorno (focus su e-Soul ed e-Niro), per poi passare alla gamma ibrida il secondo (Niro Full-Hybrid e Plug-in). In una seconda fase invece, tutti coloro che si registreranno avranno la possibilità a partire dal 10 giugno di prenotare dei veri e propri appuntamenti in stanze virtuali con gli Angel di Kia per approfondire tutti i temi legati alla gamma elettrificata di Kia. Grazie a questi incontri, e-Soul, e-Niro e tutta la gamma elettrificata di Kia non avranno più segreti. L’azione di contatto con il cliente non si limiterà però alla piattaforma online. Il programma ‘It’s Time To Be Electric’ darà anche la possibilità di poter testare su strada i prodotti della gamma elettrica e ibrida di Kia. Grazie a una pianificazione disponibile per gran parte del territorio nazionale, a partire dal 15 giugno Kia metterà a disposizione delle vetture con la consegna diretta a domicilio o presso i concessionari selezionati.

”It’s Time To Be Electric è la dimostrazione di come Kia si vuole affermare come brand al passo coi tempi anche sul piano della comunicazione e della customer experience, oltre che per il contenuto tecnologico dei propri prodotti – spiega Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM director di Kia Motros Company Italy – questo approccio ridisegna le dinamiche del processo d’acquisto a partire dal primo contatto con il cliente che per l’occasione viene sviluppato a livello virtuale. Inoltre l’appuntamento individuale con del personale formato e la possibilità di fissare incontri per i test vetture direttamente a casa o presso la rete dei concessionari, pongono questa attività perfettamente in linea con l’orientamento alla customer centricity del brand”. In base alla campagna di lancio le Kia e-Niro ed e-Soul saranno ordinabili a partire dal week end del 6 e 7 giugno in tutta la rete dei concessionari. Per celebrare questo avvenimento Kia ha deciso di attivare un nutrito sistema di offerte commerciali e una campagna di lancio specifica che si sommano al piano degli incentivi statali per la mobilità elettrica. ”Il Plan S è un obiettivo sfidante per tutti noi e per questo dobbiamo operare nell’ottica di essere sempre all’avanguardia in termini di offerte commerciali e strategie di comunicazione – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy – Kia sta lavorando duramente per poter offrire al mercato italiano una delle offerte più complete di gamma elettrificata, senza venire meno all’attenzione per il cliente fornendo soluzioni d’acquisto innovative”.

La gamma elettrica di Kia, grazie agli incentivi Kia e all’eco Bonus nazionale, sarà disponibile al pubblico con prezzi a partire da 29.850 Euro per e-Niro e 29.350 Euro per e-Soul.

Nasce anche il piano 7+7+7: 7 anni di garanzia a Km illimitati, 7 anni di manutenzione programmata e 7 anni di servizi UVO connect che con il programma Scelta Kia Nevermind racchiude tutto in una rata a partire da 229 euro al mese.

