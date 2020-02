Al via una nuova promozione per Ktm sui modelli dello scorso anno. La casa motociclistica ha infatti annunciato la campagna ‘Let’s Trade Keys’, ovvero la promozione legata ad alcuni dei modelli più popolari della gamma stradale in versione 2019. Fino al 31 marzo, alcune delle più iconiche stradali del marchio come la 1290 super Adventure S e 1290 Super Adventure R, godranno di una supervalutazione dell’usato in permuta di 1.500 Euro, mentre per le leggere e performanti 790 Adventure e 790 Due, la supervalutazione è di 1.000 Euro. Le Travel Enduro 1290 super Adventure S e R montano il poderoso motore LC8 da 1.301cc che eroga la bellezza di 160 CV e sono dotate di serie di Cornering ABS, Cornering Lights, Cruise Control, parabrezza regolabile, differenti riding mode e display TFT interfacciabile con telefono e vari dispositivi grazie alla connettività Ktm My Ride.

Le due versioni si differenziano per alcune scelte tecniche che caratterizzano l’utente finale, l’uno più orientato alle performance, l’altro più viaggiatore, garantendo comunque lo stesso piacere di guida. Per chi predilige guidare moto leggere e performanti di media cilindrata, la scelta in casa Ktm cade invece sulla 790 Adventure e sulla 790 Duke. Accomunate dal potente motore bicilindrico frontemarcia LC8c da 799cc, le due ‘medie’ di Mattighofen hanno la medesima dotazione tecnica, ovvero Cornering ABS, differenti riding mode e display TFT con connettività Ktm My Ride. La 790 Adventure è una moto da viaggio con doti dinamiche in fuoristrada, alto livello di comfort su strada e un’autonomia molto estesa grazie al capiente serbatoio da 20 litri. La 790 Duke è invece un riferimento nel segmento naked, sia per l’uso in città che sulle tortuose strade di montagna.

