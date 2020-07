Una nuova promozione pensata per l’estate da KTM su numerosi modelli in gamma. L’iniziativa prende il nome di ‘Power Deals’ e lo slogan con la quale è stata presentata è ‘Hard on the throttle, easy on the wallet’, ovvero forte con l’acceleratore e piano con il portafoglio. La promozione riguarda alcuni modelli stradali come le 125 e 390 Duke, protagoniste nel loro segmento per agilità, prestazioni e design e che possono essere acquistate con un vantaggio di 600 euro. La 690 Enduro R, la Supermoto 690 SMC R, l’esuberante 790 DUKE e le sorelle 790 Adventure e 790 Adventure R vengono invece offerte con un vantaggio di 1000 euro, mentre le più grandi 1290 ADVENTURE S e KTM 1290 ADVENTURE R godono di un vantaggio di 1500 euro. “Dopo le sfide legate ai lunghi mesi di chiusura forzata – ha commentato Florian Kecht, CSO di KTM AG – volevamo restituire qualcosa ai nostri clienti, motivo per cui abbiamo elaborato un programma di incentivi davvero importante sulla nostra gamma KTM 2020. Volevamo che i motociclisti fossero entusiasti di tornare a guidare sui loro percorsi preferiti e che potessero divertirsi e condividere nuove esperienze con le nostre fantastiche motociclette.” Tutti i dettagli sulla promozione sono a disposizione dai Concessionari KTM dove potranno essere illustrate anche le numerose possibilità di finanziamento per l’acquisto di un modello KTM con le proposte di KTM Finance.

