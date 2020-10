Volkswagen primo partner italiano dell’iniziativa

Grazie ai Map Editor volontari della Community di Waze, gli automobilisti potranno individuare e raggiungere facilmente i punti di ricarica

presenti in tutta Italia

Milano, 1° ottobre 2020: Dopo il successo del progetto realizzato dai Map Editor volontari di Waze dedicato alla mappatura manuale di quasi tutte le stazioni di servizio sul territorio italiano (oltre 20.000), la Community ha scelto di segnalare sull’app 5.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in tutto il territorio nazionale. Inoltre, grazie al supporto di VW che ha sposato l’iniziativa della Community di Waze, i punti di ricarica saranno ancora più visibili sulla mappa.

Secondo le stime del rapporto Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano (E&S), nel giro di dieci anni le vetture elettriche con targa italiana saranno 7 milioni, fino a coprire il 30% delle immatricolazioni totali. Per quanto riguarda l’infrastruttura elettrica, ad oggi, in Italia sono disponibili quasi 8.200 punti di ricarica pubblici e privati entrambi accessibili a tutti, in linea con la media europea e in continua crescita.

Pe questo motivo la Community italiana di Waze, l’app gratuita di navigazione social che oggi conta oltre 140 milioni di utenti in tutto il mondo, ha scelto di portare avanti questo progetto, credendo fortemente nell’innovazione nel settore dell’energia pulita e in meno di tre mesi di mappatura, i Map Editor hanno inserito sulla mappa di Waze 5.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, I quali possono ospitare una o anche più colonnine elettriche per la ricarica delle autovetture.

“Waze e la sua Community si sono dimostrati alleati preziosi della mobilità elettrica. La scelta di inserire i punti di ricarica ci fa percepire quanto i consumatori di oggi siano profondamente sensibili verso la sostenibilità. Nella stessa direzione si muove la marca Volkswagen con la compatta elettrica ID.3, primo modello di una gamma a emissioni zero che rende finalmente l’elettrico alla portata di milioni di persone. Per questo abbiamo scelto di supportare l’iniziativa di Waze, per rendere sempre più consapevoli gli automobilisti della facilità di poter ricaricare le proprie vetture elettriche in tutto il territorio italiano” commenta Giovanni Tauro, Direttore Marketing di Volkswagen Italia.

“La nostra Community ha svolto volontariamente un lavoro davvero straordinario a favore della mobilità elettrica e di tutti gli automobilisti che hanno scelto di investire in questa tipologia di veicolo. Ogni giorno i Map Editor dell’app portano avanti progetti in parallelo agli sviluppi e ai cambiamenti del mercato automobilistico e dei trasporti, guardando al futuro e adeguandosi alle novità e alle evoluzioni delle esigenze degli automobilisti. Per questo desidero ringraziarli a nome di tutti gli utenti che beneficiano ogni giorno della loro passione e del loro operato, da oggi anche con una maggiore sensibilità verso l’elettrico e l’ecosostenibilità” commenta Dario Mancini, Regional Manager Italy and EMEA Emerging Markets, a proposito del progetto.

Come si possono trovare i punti di ricarica sull’app? Basta una semplice emoji

Basterà, infatti, inserire nella barra di ricerca di Waze, l’emoji della presa di corrente che si trova su qualsiasi dispositivo mobile (iOS e Android), per trovare il punto di ricarica più vicino e grazie alla dedizione dei Map Editor l’app sarà sempre aggiornata.

Quali sono le regioni con il maggior numero di punti di ricarica inseriti sulle mappe di Waze?

I punti di ricarica segnalati sull’app di Waze sono presenti in tutte le regioni italiane, ma nella top 5 delle regioni con il numero maggiore di punti di ricarica segnalati sull’app di Waze, si attesta al primo posto la Lombardia, seguita da Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Le città, invece, che registrano il numero più alto di punti di ricarica segnalati sulla mappa di Waze sono Roma, Firenze, Genova e Bologna.

Volkswagen punta sull’elettrico e sostiene il progetto della Community di Waze

La marca automobilistica tedesca sta sviluppando un’intera gamma di modelli prodotti a bilancio neutro di carbonio, per diffondere su larga scala una mobilità elettrica davvero sostenibile. Di recente, la Volkswagen ha presentato la ID.3, una compatta a batterie che offre autonomie tra 330 e 550 km al prezzo di un modello tradizionale di categoria simile. La Volkswagen ha scelto di sponsorizzare tutti i punti di ricarica presenti sull’app di Waze per contribuire alla visibilità delle infrastrutture elettriche, incentivando così gli automobilisti a scegliere modelli maggiormente ecosostenibili e rispettosi dell’ambiente. I Wazer potranno anche personalizzare il puntatore di navigazione dell’app e selezionare la nuova VW ID.3 tramite la funzione “Cambia Auto” o direttamente dalle impostazioni di visualizzazione della mappa di Waze.

