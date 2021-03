Il futuro della mobilità urbana di casa Fiat, la Nuova 500, si arricchisce di due nuove soluzioni di noleggio pensate per guidare l’elettrico, senza i vincoli e i rischi legati all’acquisto e alla proprietà. Per questo Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, ha lanciato la Electric Experience, una promozione attiva fino alla fine di marzo che permette di vivere l’iconica citycar a zero emissioni per un weekend (noleggiandola a 29,99 euro al giorno)

o per una settimana (a 179 euro).

“Da un minuto a una vita intera” non è solo un claim ma l’effettiva possibilità del cliente di guidare la Nuova 500 elettrica per il tempo da lui desiderato. La Electric Experience è solo l’ultima delle iniziative con cui Leasys si impegna a promuovere una mobilità ecosostenibile e più consapevole. È infatti possibile guidarla anche attraverso tutti gli altri servizi di noleggio offerti dalla società. Di questi, il più recente è LeasysGO!, il primo servizio di car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica, già attivo a Torino e presto in arrivo anche a Milano, Roma, Valencia e Lione. Con LeasysGO! si hanno a disposizione 120 minuti di noleggio green a soli 19,99 euro al mese (da aggiungere l’iscrizione annuale su Amazon): una volta esauriti, il servizio passa in modalità pay per use a soli 0,29€/minuto.

Per noleggi di durata superiore, dai 30 ai 180 giorni, c’è Flexrent, la formula flessibile che unisce la flessibilità del noleggio a breve termine e la convenienza del noleggio a lungo termine. Attivabile anch’essa tramite voucher Amazon, Flexrent propone due possibili soluzioni: Flexrent30, per 30 giorni, rinnovabile fino a un massimo di 6 mesi (al costo di 449€ al mese), e Flexrent90, della durata minima di 3 mesi (al costo di 439€ al mese), con possibilità di rinnovo fino a 6 mesi.

Ad ampliare l’offerta di soluzioni dedicate alla citycar elettrica c’è anche CarCloud Electric 500e, il primo abbonamento in Italia dedicato alla Nuova 500. Una volta acquistato il voucher su Amazon, sarà possibile accedere al programma di noleggio auto in abbonamento al costo di 399 euro al mese. L’abbonamento, della durata minima di 30 giorni, può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi.

La Nuova 500, risultata a dicembre 2020 l’auto più richiesta nel noleggio lungo termine, è la protagonista di due prodotti di punta di Leasys dedicati al noleggio a lungo termine: Noleggio Chiaro e Leasys Miles. Il primo, eletto Prodotto dell’Anno 2020, con un pacchetto di 36 mesi e 60.000 km (a 299 euro al mese, iva inclusa, previo anticipo), oltre a offrire la possibilità di avere la prelazione nell’acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio. Leasys Miles è una formula pay per use della durata di 48 mesi, caratterizzata da un canone mensile (299 euro al mese, iva inclusa, anticipo zero), a cui si aggiunge una quota calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi.

In ultimo, per i clienti che vogliono acquistare una Nuova 500, c’è Go Easy, l’esclusiva formula di finanziamento di FCA Bank: il programma permette di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova oppure tenere la vettura pagando la rata finale residua.

