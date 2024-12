Le mosse successive dell’azienda nostrana sono state già annunciate tempo fa. Finalmente si può parlare di date: la Fiat Multipla farà ritorno nel 2026. L’anno prossimo sarà quindi transitorio, così che il nuovo modello possa approdare stabilmente sul mercato.

Ecco le caratteristiche della nuova uscita

Se storicamente questo modello è sempre stato compatto e dal design atipico, questa volta tutto ciò che si è visto in precedenza dovrà essere messo da parte. Sarà infatti un’auto spaziosa e dalla lunghezza di 440 centimetri.

Potrà ospitare dai cinque ai sette passeggeri, e sarà dunque un’auto che entrerà nelle grazie di coloro che hanno una famiglia numerosa. Proprio per questa comodità, è un crossover che si presta molto bene anche e soprattutto alla guida cittadina.

Un altro dettaglio che sarà abbandonato senza mezzi termini saranno le linee morbide viste nei modelli usciti in precedenza. In questo caso le linee esterne saranno molto più decise, con una terza fila di sedili presente all’interno come elemento differenziante.