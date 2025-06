Formentor e Terramar, insieme a Leon e Leon Sportstourer, compongono la gamma di vetture ibride plug-in del marchio di Barcellona. Il nuovo propulsore 1.5 TSI si coniuga al propulsore elettrico trifase per offrire fino a 125 km di guida in modalità 100% elettrica

La tecnologia e-Hybrid è, sin dal suo esordio, un fattore chiave nel successo dei modelli Cupra. L’introduzione di questa tecnologia nella gamma motori ha permesso infatti alla Casa di Barcellona di affacciarsi a nuovi clienti che desiderano optare per soluzioni di mobilità elettrificata, contando da un lato su un’autonomia in elettrico tale da garantire gli spostamenti quotidiani e mantenendo al contempo la flessibilità di un utilizzo combinato sulle lunghe percorrenze.

Le prestazioni del powertrain e-Hybrid, le doti dinamiche della struttura telaistica e lo stile delle linee dei modelli Cupra elettrificati, Leon, Formentor e Terramar, hanno rappresentato la combinazione inedita che ha consentito al brand di ottenere ottimi risultati, attestandosi per Cupra Formentor a quasi il 40% del totale delle vendite del modello.

Migliorano le prestazioni e aumenta l’autonomia, fino a 125 km

I modelli Cupra e-Hybrid vantano ora un sistema di propulsione di seconda generazione costituito da nuovi elementi volti a rivoluzionare l’esperienza di guida dei clienti Cupra.

Una soluzione tecnologicamente avanzata che prende forma nel nuovo powertrain con tecnologia ibrida plug-in 1.5 e-Hybrid, disponibile in due varianti di potenza da 204 e 272 CV, che offre il meglio dei due sistemi, pensato per rispondere alle esigenze odierne dei clienti: l’efficienza della guida e l’affidabilità del motore a combustione interna, e un’autonomia in modalità di guida 100% elettrica raddoppiata rispetto alla generazione precedente.

La nuova gamma e-Hybrid è basata sull’interazione di un propulsore elettrico da 116 Cv e una nuova unità termica da 1.498 cc in grado di sviluppare – a seconda delle versioni – 150 o 177 Cv, portando a una prestazione di sistema rispettivamente di 150 kW (204 Cv) e 200 kW (272 Cv) di potenza e a una coppia massima rispettivamente di 350 Nm e 400 Nm.

Le caratteristiche tecniche del pacco batteria, tra cui la capacità di 19,7 kWh, la composizione chimica al nichel, manganese e cobalto e la struttura a 4 moduli per 24 celle, rappresentano uno degli aspetti più innovativi della nuova tecnologia e-Hybrid.

Il risultato, in termini di prestazioni, si concretizza in una progressione poderosa con la coppia massima erogata già a 850 giri, un handling fluido e la sensazione del massimo controllo in ogni frangente della guida. Ma non è tutto. Grazie alla capacità della batteria, che è stata quasi raddoppiata rispetto alla precedente generazione di modelli ibridi plug-in, la nuova gamma Cupra e-Hybrid è in grado di garantire un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 125 km.

Un range che permette alle vetture di coprire le esigenze di mobilità pendolare giornaliere del cliente medio di una vettura di segmento C, che si attesta intorno ai 53 km/giorno.

Maggiore rapidità di ricarica

Oltre alle prestazioni migliorate e all’autonomia superiore, le novità introdotte prevedono anche l’aggiornamento della potenza di ricarica in corrente alternata a 11 kW, con tempi di ricarica da 0% a 100% in 2 ore e 30 minuti, e l’introduzione, per la prima volta, della ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che permette la ricarica veloce dal 10% all’80% in soli 26 minuti. Oltre alle caratteristiche di propulsione che li accomuna, i modelli della gamma Cupra e-Hybrid sfoggiano un design accattivante, esprimendo dinamismo e raffinatezza sportiva, e tecnologie di assistenza alla guida che garantiscono sicurezza e comfort di guida in ogni percorrenza.