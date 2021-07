TORINO – Ai blocchi di partenza una partnership all’insegna dell’eleganza, del talento e del “Made in Italy”. Luminosa Bogliolo, quattro volte campionessa italiana sui 100 metri a ostacoli, è infatti la nuova brand ambassador di Lancia, proprio alla vigilia delle gare in Giappone con la nazionale di atletica. Al suo fianco la Lancia Ypsilon che, da 35 anni e con 3 milioni di unità vendute, è la citycar più amata dalle donne.

Luminosa Bogliolo con Luca Napolitano, Ceo Lancia

“Da sempre Lancia Ypsilon è un punto di riferimento per l’universo femminile, tanto che in Italia le donne rappresentano il 62% di chi la sceglie – afferma Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia –. Con Luminosa Bogliolo, intendiamo promuovere una eccellenza sportiva tutta italiana, pronta per affrontare nuove sfide, esattamente come accade oggi per il nostro marchio. Storie diverse, accomunate da valori condivisi: passione, eleganza, italianità e nuovi “ostacoli” da affrontare con preparazione, determinazione e talento. La corsa a ostacoli è il risultato dell’equilibrio tra stile, velocità ed eleganza, caratteristiche che dal 1906 appartengono al nostro marchio e alle nostre vetture”.

Luminosa, 26 anni, è arrivata all’atletica dopo numerose esperienze in altre discipline, ma ha decisamente bruciato le tappe: campionessa italiana per 4 anni consecutivi sui 100 metri ostacoli, medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, medaglia d’oro alle Universiadi e alla Coppa Europa nel 2019, Atleta dell’Anno 2020 per la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e medaglia d’oro alla Diamond League, medaglia d’argento ai campionati Europei 2021 e 10 volte in maglia azzurra per rappresentare l’Italia in gare internazionali.

Al suo fianco Lancia Ypsilon, l’unica vera “fashion city car” venduta in più di tre milioni di unità, in oltre 35 anni di vita, per la maggior parte a donne attratte dalle sue linee filanti che non vanno mai fuori moda e sanno sempre rimanere attuali. Come è di recente avvenuto per l’ultima nata, la Ypsilon Hybrid EcoChic, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV, abbinato a un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt con una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO 2 . Del resto, Lancia mira a costruire un mondo migliore, in cui la tecnologia sia al servizio dell’ambiente e dove il bello sia il vero motore del cambiamento.

