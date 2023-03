Il palmarès di prestigiosi riconoscimenti ricevuti da Hyundai continua a crescere, e può contare ora anche sul titolo di “Saloon of the Year” ottenuto da Ioniq 6 ai GQ Car Awards 2023 in collaborazione con Michelin. British GQ, che mira a individuare i migliori veicoli del mondo, ha deciso di premiare solo modelli elettrificati, in linea con il panorama in evoluzione dell’industria automobilistica.

L’esperto team di giudici ha affermato di aver ricercato modelli con “caratteristiche stimolanti, che avessero integrità e che facessero emozionare”.

Hyundai Ioniq 6 si è rivelata la prima scelta nella contesa categoria “Saloon of the Year” (“Berlina dell’anno”), con la giuria particolarmente colpita dall’esclusivo design Streamliner del modello.

British GQ ha dichiarato: <<Dalle infuocate compatte sportive, dai SUV sensazionali fino agli eleganti veicoli elettrici e ai concept stupefacenti, tutti sanno che l’ambizioso team di progettazione di Hyundai sta vivendo un momento incredibile, e la Ioniq 6 continua la straordinaria corsa del brand. La loro ultima proposta è una berlina ‘Streamliner’ a quattro porte, ispirata alla tarda esplorazione dell’Art Déco nell’efficienza funzionale che mette in mostra lo stile elegante della Corea del Sud, offrendo un’architettura distintiva e audace con un tocco futuristico, high-tech, puramente elettrico>>.

<<A nome del team Global Design di Hyundai – ha detto SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Global Design Center – voglio ringraziare British GQ per aver insignito Ioniq 6 del premio ‘Saloon of the Year’. Il nostro intento – ha proseguito il Vice presidente Lee – è quello di entrare in contatto con i clienti a livello emotivo e con il design di Ioniq 6 abbiamo creato qualcosa di davvero unico. L’audace stile aerodinamico – sono sempre parole di Lee – combina un forte fascino emotivo con l’efficienza aerodinamica, contribuendo a offrire un’autonomia eccezionale. All’interno, abbiamo deciso di creare uno studio personale che offra uno spazio consapevole e una calma funzionalità che, crediamo, elevi il design dei veicoli elettrici>>.

Ioniq 6 si basa sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai come Ioniq 5, World Car of the Year 2022, e ha ricevuto una risposta estremamente positiva da quando è stata presentata lo scorso anno.