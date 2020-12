COVENTRY – Quando la realtà super la fantasia: la Jaguar si è messa al lavoro, con tutta la sua squadra di progettisti, designer ed ingegneri, per realizzare una macchina che non esisterà mai: la “Vision Gran Turismo SV” che sarà utilizzata nelle gare virtuali di endurance di Gran Turismo. Sembra un gioco ma non lo è perché la macchina è stata

Advertisements

Advertisements

completamente ingegnerizzata nel mondo virtuale, in cui è stata testata, collaudata e aerodinamicamente ottimizzata attraverso l’uso di strumenti di simulazione all’avanguardia…

Tutto per avere le stesse risposte dinamiche di una macchina vera. In questo caso con quattro motori elettrici sviluppati da Jaguar Racing in grado di erogare 1.093 CV (1.400 kW) di potenza, che consentono alla vettura di accelerare da 0 a 96 km/h in appena 1,65 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 410 km/h. Senza dimenticare alcune citazioni storiche, come i tratti stilistici delle iconiche C-type, D-type, XJR-9. “Le Jaguar create per le competizioni in pista e per la strada – spiega Julian Thomson, Jaguar Design Director – hanno da sempre condiviso il medesimo DNA, sia che si tratti della D-type o della XKSS che della I-PACE o della I-TYPE. Quindi, quando al team di progettisti dietro la Vision GT Coupé è stato chiesto di creare la migliore auto elettrica da endurance per il videogame Gran Turismo, questi hanno iniziato a lavorare con gli ingegneri della SV e di Jaguar Racing per creare qualcosa di assolutamente speciale.

“La Vision GT SV è una vettura davvero spettacolare e visivamente accattivante, che mostra ciò che è possibile fare quando i tradizionali limiti che governano il design automobilistico del mondo reale, vengono completamente superati. Nel dare vita a questa auto, attraverso un prototipo di studio in scala reale, siamo stati in grado di realizzare la nostra versione più estrema di una Jaguar da corsa completamente elettrica, che si ispira al passato ma guarda al futuro senza alcuna paura.”