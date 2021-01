ROMA – Le temperature fredde non sono ideali per le auto elettriche, si sa. Quando il termometro scende sotto una certa soglia, infatti, non è più possibile prelevare dalla batteria il 100% dell’energia stoccata perché una grande quantità di essa viene utilizzata per scaldare l’abitacolo e questo causa una riduzione di autonomia di percorrenza. Una delle principali sfide per i costruttori

Advertisements

Advertisements

di auto elettriche infatti è sviluppare sistemi di riscaldamento interno meno energivori.

Un’idea originale è venuta alla società di ingegneria per automotive tedesca IAV che, per risparmiare energia si è inventata un nuovo sistema di riscaldamento dell’auto basato su una lamina SmartMesh in pellicola trasparente in grado di riscaldarsi al passaggio di corrente. IAV ha sviluppato questo sistema innovativo in collaborazione con Louisenthal, un produttore di supporti speciali per banconote, carte di sicurezza e pellicole di sicurezza. Insomma, per creare una superficie in grado di irradiare calore basterà ricoprire di questa pellicola portiere, consolle, tettuccio e parte dei sedili. Inoltre, la trasparenza consente di applicare la pellicola anche su parti vetrate della vettura. E il bello è che l’energia utilizzata non sarà superiore a quella necessaria per alimentare altri accessori interni all’auto, come l’autoradio e l’illuminazione interna. IAV ha simulato l’uso della pellicola nei rivestimenti dei veicoli con il software 3D CFD e, utilizzando un dimostratore, ha mostrato come funziona sui rivestimenti interni delle portiere di un’auto.

I risultati della simulazione dimostrano che, non solo con l’aggiunta di questa pellicola è possibile ottenere un clima confortevole nell’abitacolo in meno tempo a basse temperature esterne, ma soprattutto che la quantità totale di energia utilizzata da un impianto convenzionale per riscaldare l’abitacolo può essere ridotta fino al 20%, aumentando di conseguenza l’autonomia di percorrenza del veicolo fino al 6%. Il direttore dello sviluppo aziendale di Louisenthal Daniel Lenssen ha detto che l’azienda è in grado di produrre le pellicole SmartMesh su scala industriale in grandi quantità.