ROMA – Chi pensava che la corsa alla trazione elettrica riguardasse solo ad auto e moto, tutt’al più bici e monopattini, si sbagliava di grosso. Viene infatti dalla Cina la Yangtze River Three Gorges 1, ovvero la più grande nave da crociera al mondo a zero emissioni: un mostro acquatico che entro quest’anno sarà n grado di ospitare duemila passeggeri e che all’inizio sarà destinata a viaggiare sul fiume Yangtze, nel cuore del Paese, in una tratta che parte dalla città di Yichang e si conclude a Chongqing (percorso che solitamente si fa in 8 ore di automobile).A rendere possibile la sua navigazione la bellezza di 10.000 celle fornite da CATL, rinomata società cinese fondata nel 2011, che è riuscita a realizzare una super batteria dai 7,5 MWh, come se 100 auto elettriche si accendessero tutte insieme.

Commissionata dalla Wuxi Saisiyi Electric Technology, società controllata di China Shipbuilding Corporation, ma con l’appoggio economico del Governo cinese, la Yangtze River Three Gorges 1 è stata progettata dagli ingegneri del Changjiang Ship Design Institute, uno dei più grandi istituti navali in Cina. E malgrado la CATL non abbia ancora fornito notizie ufficiali, sembra che le modalità di ricarica saranno due: una ad alta e una a bassa tensione.

Con i suoi 7,5 MWh, questo gigante elettrico polverizza oltretutto il record del traghetto Ellen, imbarcazione da 4,3 MW/h attualmente in servizio nel sud della Danimarca. Sul fronte dell’ibrido il primato spetta invece alla Color Hybrid, un bestione lungo 160 metri e largo 33 dotato di quattro motori Diesel Rolls-Royce – Bergen e di un pacco batterie da 5 MWh. Dall’agosto del 2019 si muove dal porto di Sandefjord puntando la prua verso la bellezza dei fiordi norvegesi.