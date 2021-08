ROMA – Sarà stata la noia. Sarà stata la voglia di non vederla impolverata. Sarà stato anche il desiderio di immaginare di guidare la sua Mercedes. Insomma, sarà per uno di questi motivi – o per tutti insieme – che il campione del mondo di Formula 1, il britannico Lewis Hamilton, ha rotto (per pochi minuti, si immagina. Non per il resto della vita) la promessa di guidare soltanto vetture elettriche fuori dal paddock. Cosa ha fatto? Ve lo diciamo, ma andando per gradi: perché bisogna prima sapere che – prima del lockdown, a settembre 2020 – volendo essere più rispettoso dell’ambiente (per compensare il carbonio generato proprio dalle monoposto di Formula 1) fece una promessa, quella appunto di non guidare a livello privato auto che non fossero elettriche.

Per essere coerente alle parole, fece seguire i fatti: stile di vita vegano, vendita del suo jet privato. “Guido solo la mia Mercedes elettrica EQC e la Smart EQ ForTwo”. Applausi, anche da chi non lo ama. Però nel garage (o forse è più giusto usare il plurale) le vetture possedute da Lewis sono numerose. E sono una tentazione, quasi un colpo al cuore vederle ferme. Senza sentire il rombo dei motori.

E così, stando in una Montecarlo più deserta del solito per il periodo ferragostano, ed essendo in pausa dalla Formula 1 (riprenderà a fine agosto da Spa, in Belgio), ha avuto il tempo per farsi un giro in garage. E i suoi occhi si sono posati sulla Pagani Zonda 760 LH unica. “L’auto dal suono migliore che possiedo, ma terribile da guidare: dal punto di vista della maneggevolezza è la peggiore. L’ho presa con il manuale…”. La Pagani ha un motore V12 aspirato da 7,3 litri, una supercar da 760 cavalli.

E così non ha resistito, come un bimbo di fronte a un barattolo di Nutella e senza i genitori in casa. L’ha accesa per farsi un giro. E, secondo voi, il sound della Pagani non ha attirato l’attenzione? E acceso la curiosità professionale di un qualche paparazzo? Et voilà, il gioco è fatta. E il giro di Montecarlo, la pole position extra, gli è costata la pubblicità (negativa) di una promessa non mantenuta. Ma i fan della F1, quelli ante Formula E, che hanno bisogno di sentire quel ‘rumore’ gliene saranno grati. Che siano tifosi ferraristi e non.