La Range Rover Sport SVR si esibisce in off road inseguendo James Bond, nel più recente video girato dietro le quinte di No Time To Die, nei cinema dal 30 settembre.

Gli stuntman professionisti del nuovo James Bond hanno spinto all’estremo le più potenti Land Rover di sempre. Il nuovo video dà un assaggio dell’azione ad alta velocità e fa capire perché la Range Rover Sport SVR sia perfetta per il ruolo.

L’inseguimento mette il SUV al centro dell’azione, sotto la direzione di Chris Corbould, supervisore dei veicoli, premio Oscar®, e del coordinatore degli stunt, Lee Morrison.

Lee Morrison, Stunt Co-ordinator, dichiara: “Desideravo veramente girare un inseguimento di Bond in off-road e in un ambiente impegnativo; la Range Rover Sport SVR era la scelta perfetta per questa parte della storia. Poiché giriamo tutto dal vero abbiamo spinto al massimo, così l’inseguimento promette di essere uno dei punti memorabili del film.”

La Range Rover Sport SVR offre nuovi livelli lusso e prestazioni, una superiore dinamica di guida ed un potente V8 sovralimentato da 575 CV; era quindi la scelta perfetta per il ruolo. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi è abbinata ad una velocità massima di 283 km/h, che ne fa la più veloce Land Rover di sempre.

La SVR di No Time To Die monta le stesse sospensioni finemente tarate dei modelli di serie concepite dagli ingegneri della sezione SVO di LR per l’eccezionale reattività, la maneggevolezza e il superiore controllo della scocca, senza detrimento per il comfort.

Le due unità Eiger Grey sono equipaggiate con i cerchi da 22″ Narvik Black, e l’opzionale Carbon Pack che prevede la finitura Gloss Carbon Fibre per le prese d’aria sul parafango, sul paraurti, la griglia e gli specchietti. Il cofano opzionale ventilato SVR Carbon Fibre, più leggero, nel film è in tinta di carrozzeria, ma può essere richiesto con la sezione centrale in fibra di carbonio a vista.

I clienti possono replicare le specifiche dei modelli No Time To Die con un clic sul configuratore online.

Finbar McFall, Land Rover Brand and Jaguar and Land Rover Marketing Operations Director dichiara: “La Range Rover Sport SVR in No Time To Die rappresenta un mix esclusivo di stealth e prestazioni. Oggi è possibile replicare questa combinazione e celebrare il 25° film di Bond con un semplice clic sul configuratore.”

La Range Rover, l’originale SUV di lusso, ha debuttato nel 1970. Da allora la famiglia è cresciuta con Range Rover Sport, Evoque e Velar. In No Time To Die compaiono anche una Range Rover Classic, tre Defender ed una Land Rover Serie III

Land Rover ha stretto con la EON Productions, per i film di James Bond, una partnership che ebbe inizio nel 1983, con l’apparizione di una Range Rover Convertibile in Octopussy. Più recentemente, nel 2015, la Range Rover Sport è stata protagonista in importanti sequenze di SPECTRE.

No Time To Die è diretto da Cary Joji Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, che per la quinta ed ultima volta è il James Bond 007 di Jan Fleming. Il film sarà nei cinema il 30 settembre.