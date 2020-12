ROMA – La produzione globale di Toyota raggiunge livelli record per il mese di novembre, sostenuta ancora una volta dalla accelerazione della domanda in Cina e in Giappone. La prima casa auto nipponica ha fatto segnare una crescita del 7%, a poco più di 828.000 unità: si tratta del terzo incremento mensile consecutivo, e segue il +9% di ottobre, nel graduale

tentativo di ripresa del settore dopo la fase più aspra della pandemia del coronavirus.Oltre al record dell’output, comunica Toyota, anche le immatricolazioni raggiungono valori mai toccati prima per il mese di novembre, con un rialzo dell’1,8% a 852.200 veicoli, trainati dal successo del modello sportivo Rav4 e l’avanzata del marchio Lexus in Cina, così come dal buon andamento del segmento delle auto compatte nel mercato domestico.