E’ diventato un mantra che si sente sempre più spesso: cambierà tutto nel mondo nell’automobile nei prossimi anni. Eppure diverse delle tecnologie più rilevanti non le vedremo a bordo delle vetture ma attorno. Un esempio: le telecamere istallate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle otto montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte superando piattaforme online come YouTube o Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni…..Troverete tutto nel numero di Motore

