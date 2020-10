Advertisements

ROMA – Le vendite di auto alimentate da fonti di energia alternative (NEV) in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, saliranno al 20 per cento delle vendite complessive del comparto auto entro il 2025 e al 50 per cento entro il 2035, secondo quanto rivelato dalla China Society of Automotive Engineers (China-SAE), un’organizzazione accademica cinese che riunisce ingegneri e esperti anche aziendali del settore auto. L’ente prevede anche che il 95 per cento delle vendite di NEV nel 2035 sarà costituita da veicoli elettrici a batteria, mentre iveicoli ibridi copriranno il resto, ha detto il presidente della Cina-SAE, Li Jun alla conferenza annuale dell’ente a Shanghai. La China-SAE ha leggermente rivisto le prospettive per le vendite di NEV per il 2025, fissandole al 20 per cento, da un obiettivo del 25 per cento menzionato in una proposta pubblicata dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology lo scorso anno.Li ha anche affermato che le emissioni di anidride carbonica dell’industria automobilistica cinese dovrebbero raggiungere il picco intorno al 2028 e scendere al 20 per cento dei livelli massimi entro il 2035. Il presidente cinese Xi Jinping a settembre ha annunciato l’intenzione di alzare l’obiettivo relativo alle emissioni contenuto nell’accordo sul clima di Parigi, affermando che si sarebbe raggiunto un picco nelle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità climatica prima del 2060. I NEV includono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a celle a combustibile a idrogeno. Il settore si aspetta che la Cina registri vendite per circa 1,1 milioni di NEV quest’anno. Li, per conto suo, ha previsto che la Cina avrà circa un milione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno tra il 2030 e il 2035.