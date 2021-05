Quando il design valorizza funzionalità e sicurezza. È questa la sintesi di Stromer ST5 ABS, la bici a pedalata assistita della categoria S-Pedelec che, grazie al proprio stile unico e ricercato e a un sistema ABS completamente integrato nel telaio ha vinto l’iF Design Award 2021. Nella progettazione della bici, che si distingue per un profilo pulito e moderno, i tecnici elvetici non sono scesi a compromessi sul fronte della sicurezza, tanto che Stromer ST5 ABS è la prima S-Pedelec al mondo dotata di ABS Blubrake, completamente integrato nel telaio e invisibile all’esterno.

UN DESIGN PREMIATO. L’attenzione di Stromer per design e dettagli delle proprie biciclette è stata premiata con il premio internazionale iF Design Award 2021 nella categoria Discipline Product. Un riconoscimento che Blubrake è orgogliosa di poter sentire come proprio: «Abbiamo contribuito alla sicurezza della Stromer ST5 ABS senza per questo intaccarne il design – ha commentato Fabio Todeschini, fondatore e General Manager di Blubrake – e la assegnazione dell’iF Design Award è per noi motivo di orgoglio, perché significa che il sistema ABS Blubrake permette di progettare e-bike con una forte componente di sicurezza, lasciando ai costruttori la possibilità di mantenere la propria cifra stilistica».

STROMER ST5 ABS. La ST5 è il modello top di gamma della categoria Stromer S-Pedelec, e-bike che raggiungono fino a 45 km/h. Componenti esclusivi, design elegante per prestazioni elevate e un’eccellente dinamica di guida sono solo alcune delle caratteristiche della ST5.

Per il 2021 Stromer fa un ulteriore passo avanti nell’offrire l’ST5 con un sistema di frenata antibloccaggio (ABS) integrato, fornito dall’azienda italiana Blubrake, aumentando ulteriormente la sicurezza del mezzo negli spostamenti quotidiani.

I team di Blubrake e Stromer hanno collaborato per offrire al ciclista un’integrazione completa, che consente anche di interagire con l’ABS direttamente dal display touchscreen dell’e-bike. La ST5 ABS sarà disponibile nei negozi a partire da giugno.

