Si sa che in Germania non esistono i limiti di velocità, e dunque è la location ideale per testare supercar e hypercar. Ecco il video di una Laborghini Huracan che tocca i 323 kmh. E, attraverso una piccola telecamera che registra un monitor GPS con la velocità, si vede come la vettura di Sant’Agata Bolognese passa da 0 a 100 km/h in appena 3,19 e 3,42 secondi durante i due test monitorati. Buon divertimento. IL VIDEO