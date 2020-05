E’ un impegno per l’ambiente che si rinnova, quello di Lamborghini che guarda ai successi dello scorso anno e pensa in ottica ‘green’. La strategia che vede nella casa di Sant’Agata Bolognese la componente ecosostenibile tra i capisaldi, è quella ricordata anche dal CEO Stefano Domenicali.

“Il 2019 è stato in assoluto l’anno che ci ha regalato il maggior numero di successi – ha spiegato Domenicali – con un aumento del 43 per cento delle consegne ai clienti di tutto il mondo, passando così da 5.750 a 8.205 vetture, abbiamo continuato la nostra crescita a livello globale registrando un nuovo record. Anche il nostro impegno in campo ambientale non si è fermato: come Azienda sentiamo sempre più nostra la responsabilità di contribuire in modo significativo e concreto al tema cruciale della sostenibilità attraverso l’innovazione dei prodotti e dei processi, cercando di essere pionieri anche in questo campo tramite lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e di processi virtuosi che ci permettono di gestire il nostro impatto, evitare sprechi, contenere i consumi e prevenire l’inquinamento”. Della strategia ‘verde’ di Lamborghini fanno parte anche alcune iniziative sviluppate seguendo precise direttive in senso eco-compatibile. “Il 2019 – ha continuato Domenicali – ci ha visti impegnati nell’avviamento del nuovo stabilimento di verniciatura del Super SUV Urus. Si tratta di un impianto con tecnologie all’avanguardia ad elevata efficienza energetica, in classe energetica A e allestito con luci a LED di ultima generazione. Il 95 per cento dei colori utilizzati sono a base acqua e le emissioni dei solventi sono molto contenute grazie a un impianto di abbattimento centralizzato in grado di recuperare il calore che viene riutilizzato nel processo produttivo. A questo si aggiungono tutte le campagne volte a promuovere una maggiore conoscenza e cultura in tema di sostenibilità. Dal ristorante aziendale diventato ‘plastic free’ agli incontri formativi in collaborazione con il ‘The Climate Reality Project’, ci siamo impegnati a sostenere e incoraggiare il cambiamento sensibilizzando i nostri dipendenti sulla crisi climatica.

Questi incontri ci hanno aiutato a riflettere sul significato, nonché sugli effetti, della crisi climatica che viviamo ogni giorno e a comprendere in che modo poterci attivare per fare la differenza. Attraverso la Dichiarazione Ambientale desideriamo ribadire quanto sia per noi fondamentale perseguire uno sviluppo industriale attento al territorio e rispettoso dell’ambiente: ogni nostra azione è orientata a preservarli e desideriamo, con il nostro operato, essere un esempio per l’intera comunità”.

