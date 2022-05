Lambretta è un nome che non lascia indifferenti: i suoi modelli hanno fatto girare la testa e conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Intanto era tecnologicamente superiore e più potente delle rivali. Aveva uno sterzo migliore e il motore montato in posizione centrale. Il suo design era più vigoroso, adatto anche ad un uso lavorativo.

Più sportiva delle concorrenti

In definitiva era più sportiva e un po’ più costosa delle concorrenti. Lambretta è stato sinonimo di indipendenza e libertà per tante generazioni. Ha segnato un cambiamento epocale nella mobilità di tanti italiani, ma anche nel resto del mondo. Ha dato vita ad un fenomeno di costume che ha caratterizzato la rinascita del nostro Paese dopo tempi difficili.

Lambretta è un marchio che ha vissuto epopee esaltanti e altri momenti più impegnativi, per poi saper tornare nuovamente alla ribalta, come la Fenice che risorge dalle proprie ceneri più forte e più maestosa di prima, per occupare nuovamente una posizione di prestigio nel segmento top del mercato scooter. Qualità, prestazioni e design; nulla è stato risparmiato per trasformare questo sogno in realtà.

Il palcoscenico è a Milano, la città dove è nata

Il suo palcoscenico è nel cuore di Milano, dove l’azienda è nata e dove elettivamente è di casa. Ora, nell’anno del 75° Anniversario, Lambretta si presenta sulla scena celebrando il proprio passato e il suo sfidante futuro, in un evento in collaborazione con il Museo Lambretta intitolato “Infinity. Heritage to future”, dove la ricchezza del proprio patrimonio storico e della tradizione, rendono Lambretta infinita!

Lancio di due nuovi modelli

In questa ricorrenza speciale, Lambretta ha annunciato il lancio internazionale dei nuovi modelli G350 Special e X300, con una gamma completamente rinnovata che guarda con ambizione a nuovi orizzonti di successo. Il lancio globale di G350 e X300 sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo per dare ai “lambrettisti” l’opportunità di vivere questo momento speciale. Il conto alla rovescia è iniziato. L’euforia è palpabile, una nuova era sta per iniziare.

Lambretta Experience nel cuore del Brera Design District

Dal 7 al 12 giugno, dalle 10.00 alle 21.30, sarà possibile vivere la “Lambretta Experience” in una location d’eccezione, il chiostro più antico di Milano: il Chiostro Piccolo della Basilica di San Simpliciano, nel cuore del Brera Design District. Il design è al centro del progetto Lambretta e il Fuorisalone 2022 non poteva che essere lo scenario ideale di questa esposizione, liberamente accessibile al pubblico.

Infinity – Heritage to future

È il tema dell’installazione artistica Lambretta. L’idea è suggestiva. Unendo in un’installazione artistica che rappresenta l’infinito, i modelli iconici del passato, del presente e i nuovi modelli che rappresentano il futuro, in relazione l’uno con l’altro grazie all’ampio utilizzo di vasto materiale iconografico. Per la prima volta nella storia, tutti i modelli sono presentati congiuntamente. Lambretta proietta la sua vita infinita agli occhi del mondo!

Lambretta al Fuorisalone 2022 è un’opera d’arte del design italiano ….. assolutamente da non perdere.