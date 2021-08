ROMA – Si rinnova l’appuntamento con Audi e la Milano Design Week. Per il settimo anno consecutivo la casa di Ingolstadt sarà co-producer di Interni magazine nella realizzazione della mostra evento organizzata in occasione del Fuorisalone, manifestazione simbolo di ripartenza della città meneghina. Quello tra Audi e Milano è un legame di lunga data che ha visto lo svolgimento di numerosi coinvolgenti eventi e quest’anno punterà i riflettori su Spiga 26, originale location situata nel cuore del “Quadrilatero della Moda”. Caratterizzato da una particolare attenzione alla sostenibilità, Spiga 26 è un progetto di rigenerazione urbana di Hines e si propone come nuovo “distretto della creatività”, un luogo di interscambio tra innovazione, cultura e ispirazione. Insomma un luogo perfetto per accogliere l’Audi City Lab, un hub che abbraccerà storie e personaggi, capace di incarnare la visione del progresso secondo il brand dei quattro anelli per celebrare nuove prospettive e idee sul futuro della mobilità. I legami tra innovazione ed evoluzione con interpretazioni che anticipano il futuro saranno messi in evidenza in occasione dell’incontro in programma il 6 settembre, denominato “Inspired by progress”, con gli interventi, tra gli altri, del giornalista Mario Calabresi, di Marc Lichte, responsabile del design di Audi AG, Henrik Wenders, senior vice president di Audi AG, Marcel Wanders e Gabriele Chiave, direttori creativi di Marcel Wanders studio, rinomato studio di design di Amsterdam che ha trasformato lo spazio Spiga 26.

Nell’Audi City Lab sarà presente l’installazione dello studio olandese “Enlightening the Future”, progetto in cui si fondono luce, tecnologia e innovazione, ispirato dalle varie forme espressive e progettuali con cui Audi sviluppa il tema dell’illuminazione trasferendolo poi sulle sue auto. Una suggestiva esperienza immersiva accompagnerà il visitatore alla scoperta della A6 e-tron concept, berlina elettrica top di gamma che anticipa gli stilemi dei futuri modelli “high-end” del marchio tedesco. A fare compagnia all’affascinante concept car ci sarà anche la RS e-tron GT la prima Granturismo elettrica del brand dei quattro anelli nonché l’Audi più potente di sempre. La proficua collaborazione tra Audi e l’università Bocconi, eccellenza del mondo dell’educazione e della cultura, ritenuta una delle principali università di ricerca e di insegnamento a livello europeo, porterà una lectio magistralis tenuta da Henrik Wenders, per ripercorrere la storia del successo di Audi. La location Spiga 26, dopo la Design Week, continuerà a ospitare Audi per tutto il mese di settembre, anche in occasione degli altri appuntamenti milanesi durante la MiArt/Art Week e la Fashion Week. Da segnalare infine che durante tutto il periodo degli eventi, le compatte elettriche Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron saranno esposte nella splendida vetrina di via Montenapoleone. (maurilio rigo)