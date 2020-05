Riaprono i battenti da oggi anche le autoscuole dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Ci si appresta a ripartire sia con l’attività didattica sia con gli esami per la patente, ma c’è chi oggi si sente un po’ come un supermercato con gli “scaffali vuoti”.

«Abbiamo riaperto, ma siamo in attesta delle linee guida per quanto riguarda la didattica e non c’è ancora una data certa per l’inizio degli esami – ha spiegato Massimo Della Valle titolare dell’autoscuola Roma 70 e associato di Unasca – Siamo un po’ come un supermercato che riapre, ma con gli scaffali vuoti».

Nelle autoscuole della Capitale stanno arrivando in queste ore molte richieste di informazioni su attività ed esami. «Ci stanno arrivando da giorni tantissimi messaggi sui nostri canali social per avere informazioni su esami e lezioni – aggiunge -.

Il disagio è che non possiamo dare risposte certe. Chi fa una lezione oggi si prende una responsabilità. Ci auguriamo che a breve si sblocchi la situazione e ci arrivino le indicazioni su come dobbiamo operare». Nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che da oggi sarebbe ripartita l’attività di formazione, sia teorica sia pratica, da parte delle autoscuole per i candidati alle patenti di guida delle categorie A e B, “nel rispetto delle norme di comportamento previste dalle linee guida” fissate dal MIT e sottolineando come “la riapertura degli uffici della motorizzazione civile sul territorio per lo svolgimento degli esami di teoria e di guida sarà gestita nelle modalità previste per il rispetto della sicurezza”. Per gli esami di teoria che vengono svolti nelle aule degli uffici della motorizzazione civile, oltre al rispetto dei generali principi di pulizia, delle regole di comportamento e dei dispositivi di protezione individuale, sarà necessario provvedere a limitare il numero delle persone nelle aule, a installare dove possibile schermi in plexiglass su tre lati delle postazioni d’esame, a organizzare sessioni di igienizzazione straordinaria tra ciascun turno d’esame, a differenziare i percorsi di ingresso e di uscita dall’aula e dall’edificio. L’esito dell’esame verrà comunicato per via telematica alle autoscuole o all’indirizzo email del candidato se è un privatista. Tra le novità la presenza del solo candidato sull’auto per una parte della prova d’esame di guida delle patenti B. Le richieste verranno formulate oralmente dall’esaminatore ed il candidato risponderà dall’interno del veicolo ed effettuerà le manovre richieste.

Queste fasi verranno svolte in un’area attrezzata e recintata.

Nella fase in cui l’auto verrà condivisa, il candidato, l’istruttore e l’esaminatore dovranno indossare una maschera filtrante, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’auto.

