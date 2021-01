ROMA – I ciclisti a caccia di novità non potranno fare a meno di notare l’evoluzione di Lacuba Evo 10, uno dei modelli di punta da touring della Bulls Bikes, che promette un’autonomia stimata fino a 240 chilometri. Le caratteristiche tecniche di questa e-bike sono uniche nel suo genere, monta un propulsore Brose Drive S-Mag ed è fornita di una batteria

composta dalla tecnologia Supercore di Bulls, in grado di spingersi fino a 750 Wh.

In particolare, per questa versione il costruttore ha potenziato la batteria, in abbinata al motore, che attraverso il software di ottimizzazione fornisce una spinta in grado di ottenere fino al 410% di assistenza alla pedalata. Inoltre, il performante propulsore ha la nuova funzionalità Flex Power con Cadence Power Control e Progressive Pedal Response, che danno un ulteriore supporto alla pedalata in condizioni di percorsi dove è necessaria una spinta più lunga. Rispetto all’altra versione, sono stati aggiunti nuovi elementi tecnologici che danno la possibilità all’e-bike di essere sempre connessa.

Attraverso il nuovo display Brose Topology a colori, tra le numerose funzionalità, si possono scorgere l’autonomia residua, la distanza percorsa e quella totale, oltre, ad aver migliorato la leggibilità durante la guida con l’ingrandimento dei caratteri. Mentre, con la funzione integrata del Bluetooth è possibile monitorare dallo smartphone l’e-bike e regolarne i parametri di potenza. Accedendo all’app Connect C si possono aggiungere e aggiornare ulteriori informazioni relative all’impiego e al monitoraggio della bicicletta.

È possibile acquistare la Locuba Evo 10 in tre varianti di telaio: Wave, Step-Thru e Diamond con le relative tre taglie. Per le colorazioni si può scegliere di averla in Grey o Chrome Red, con due diverse batterie da 555 Wh e 750 Wh. Circa i prezzi, il modello base è disponibile da 3.799 euro fino a 4.298 con il GPS incluso.