ROMA – L’eccellenza motociclistica “Made in Italy” fa tappa al Quirinale. In occasione del centesimo anniversario dello storico marchio Moto Guzzi, sono state presentate questa mattina al palazzo del Quirinale, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due nuove “Moto Guzzi V85TT” destinate ai servizi del Reggimento Corazzieri. All’incontro al Colle erano presenti il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, il vice presidente Matteo Colaninno, e il consigliere e responsabile sviluppo e innovazione, Michele Colaninno.

I due esemplari destinati al Reggimento Corazzieri sfoggiano una livrea nero lucido e sono equipaggiati con un parabrezza su cui è applicato il Tricolore. La tourer della centenaria casa dell’aquila è una moto estremamente versatile dotata di un efficiente motore bicilindrico trasversale a V di 90°, raffreddato ad aria con distribuzione Ohv e due valvole per cilindro, da 853 centimetri cubici, capace di erogare una potenza di 76 cavalli, con una coppia massima di 82 Nm a 5.000 giri. La Moto Guzzi V85TT è in linea con la più recente normativa per il contenimento delle emissioni nocive Euro 5 e l’ampio serbatoio da 23 litri consente un’autonomia di oltre 400 chilometri. (m.r.)