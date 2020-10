ROMA – Non è carino chiamarle “cenerentole”, e meno che mai zombie su quattro ruote, visto che Halloween si avvicina. Ma tant’è. Sono le auto che ristagnano da millenni nei motori di ricerca dei siti di usato, perché forse hanno perso il loro appeal o perché il momento è difficile. Chiamatele quindi come volete, la musica non cambia: autouncle.it – su cui è possibile trovare un numero enorme di vetture usate – ne ha addirittura stilato una top 10, dove al primo posto troveremo quella che è in vendita da più giorni di tutte, la regina delle mummie

tanto per restare in tema. Cominciamo? Ma sì …Con 927 giorni di “ristagno” si piazza in testa alla classifica la Lancia Delta del 2011. Questa terza generazione, di cui sono disponibili 2214 esemplari al prezzo di 9400 euro, è stata prodotta dal 2008 al 2014 e venduta anche in Irlanda e Regno Unito a marchio Chrysler. A volerla dire tutta la Delta era stata sviluppata su una versione allungata del pianale space frame della Fiat Bravo, lanciata a sua volta nel 2007. E indovinate quale auto si è piazzata al secondo posto? Proprio lei, la Fiat Bravo, sempre dello stesso anno, i cui 1585 esemplari si aggirano nei meandri del web da 793 giorni al prezzo di 6500 euro. Quando uscì le fu affidato il compito di rilanciare Fiat nel segmento delle medie compatte, dopo il successo ottenuto dalla Grande Punto in quello delle utilitarie”; raccontano ad autouncle. “Per farlo si presentava con la sola carrozzeria berlina 2 volumi a 5 porte, riprendendo tuttavia certi elementi del posteriore della vecchia Bravo, come il caratteristico taglio dei fari a “occhio d’insetto”. Il design si basava sull’evoluzione dello stile Giugiaro introdotto dalla Grande Punto”.Un’altra auto del Lingotto si aggiudica il terzo posto, la Lancia Musa del 2010. Ormai fuori produzione, è la più “anziana” in classifica, visto che è stata prodotta per 8 anni dal 2004 al 2012. Ristagna da meno tempo delle prime due, da 581 giorni, e ne sono disponibili 1549 esemplari al prezzo di 6700 euro.Segue al quarto posto l’Alfa Romeo Giulietta del 2014: in questo caso ce ne sono tantissime e costano parecchio. Parliamo di 9844 esemplari a 13.700 euro, e il numero di giorni inizia a scendere diventando più “umano”: 482, che significa circa un anno e mezzo.Quinto posto per la Fiat Punto Evo del 2011, di fatto un restyling della Grande Punto: ce ne sono 4031 unità a disposizione da 466 giorni al prezzo di 5700 euro, quindi anche qui un numero elevato, cosa che testimonia volumi di vendite importanti provenienti dal nuovo.Con la prima generazione della Opel Insignia del 2013, al sesto posto della classifica al prezzo di 12.700 euro, i giorni di ristagno si riducono di poco, (460) e diminuiscono anche gli esemplari in vendita (2115). In 9 anni di vita ne furono prodotte circa 930.000 esemplari, e nel 2009 fu eletta “Auto dell’anno”.Al settimo posto c’è invece una best seller: la quarta serie della Nissan Micra del 2015, versione che manteneva le dimensioni compatte da citycar anche se, rispetto alla generazione precedente, risultava leggermente aumentata nelle dimensioni. I 2295 esemplari disponibili, sono inventati da 441 giorni al prezzo di 9300 euro.Ottavo posto per la Fiat Qubo del 2014, multispazio compatta uscita nel 2008. Derivata dal Fiorino, negli ultimi tempi è stata rivalutata non solo come veicolo commerciale. Per lei i giorni sono 404, poco più di un anno, e gli esemplari in vendita al prezzo di 9400 euro sono 2295.La Ford Focus SW del 2015 si piazza invece al nono posto. Tantissimi gli esemplari, ben 7558, che da 402 giorni sono a disposizione al prezzo non insignificante di 12.400 euro.Chiude infine la classifica la Ford C-MAX del 2014, monovolume compatta di segmento C prodotta nello stabilimento di Saarlouis dal 2003 al 2019. E’ la meno “longeva” di tutte con soli 398 giorni, e per acquistare uno de 5295 esemplari in vendita occorrono 11.900 euro.Fonte www.repubblica.it