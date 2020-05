Novità in casa Leasys sul fronte della sostenibilità ambientale. La società controllata da FCA Bank, prosegue infatti il proprio percorso verso una forma di business sostenibile, avviando una partnership con Treedom, l’unica piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. Nasce così la campagna ‘Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo termine’, con l’obiettivo dichiarato di piantare un albero per ogni vettura ibrida o elettrica noleggiata. Per ogni contratto di noleggio a lungo termine su modelli di auto ibride o elettriche, il cliente riceverà un apposito codice da attivare online sulla piattaforma treedom.net, per adottare un albero della foresta Leasys, contribuendo a migliorare e salvaguardare l’ambiente e ridurre l’emissione di anidride carbonica. L’albero scelto sarà piantato da contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti online. La campagna ‘Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo termine’ genererà un circolo virtuoso con benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali, capaci di favorire lo sviluppo delle popolazioni locali di volta in volta coinvolte. I nuovi modelli ibridi di Fiat Panda e Fiat 500 sono disponibili in Italia con Be Free Hybrid, la formula di noleggio semplice e vantaggiosa che permette di restituire l’auto senza penali in caso di cambio di esigenze, con un canone a partire da euro 279 al mese iva inclusa, con Leasys Miles Hybrid, il noleggio pay per use che permette di pagare solo i chilometri effettivamente percorsi, a partire da euro 149 euro al mese iva inclusa e con Leasys 4ME, il prodotto che permette di costruire il noleggio su misura, a partire da euro 219 al mese iva inclusa. L’iniziativa è attiva anche negli altri paesi Europei in cui Leasys è presente.

