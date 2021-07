“Siamo fieri di questa prima iniziativa che vede insieme Leasys e Free2Move e-Solutions, due brand accomunati dal legame con il Gruppo Stellantis e dal ruolo di top player nel settore della mobilità ecosostenibile”, spiega Giacomo Carelli, Ceo di FCA Bank e Chairman Leasys. “Questa partnership costituisce un ulteriore step decisivo nella realizzazione dell’offerta di prodotti di noleggio sempre più completi ed integrati ad un ecosistema di ricarica, a vantaggio dell’ambiente come del consumatore”. (f.p.)

Ma che cos’è la Easy Wallbox? E’ un sistema di ricarica plug&play molto facile da utilizzare: basta collegarlo a una presa nel proprio garage per ricaricare a 2,3 kW. Se questi non bastano è possibile anche richiedere 7,4 kW, a un costo però maggiore. Con la formula Noleggio Chiaro è possibile invece ottenere un diritto di prelazione sull’acquisto dell’auto alla fine del contratto, sapendo subito il prezzo. Esiste la formula standard o light, a seconda dei servizi offerti.

ROMA – Ricaricare la propria auto elettrica può diventare un gioco da ragazzi, specie se noleggiata con Leasys. E’ infatti di questi giorni l’accordo di collaborazione fra la società di Stellantis e Free2Move eSolutions in virtù della quale tutte le vetture alla spina e ibride noleggiate con Noleggio Chiaro – punta di diamante di Leasys – avranno una Easy Wallbox inclusa nel canone.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy