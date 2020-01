La controllata di FCA Bank continua nella sua crescita internazionale: a due anni dall’ingresso nel mercato anglosassone, il numero degli ordini registrati è cresciuto del 30%.

Prosegue il percorso di crescita e consolidamento in Europa di Leasys all’insegna della mobilità. Già attiva in 8 Paesi europei, la società controllata da FCA Bank, specializzata in servizi innovativi per la mobilità a 360 gradi, ha presentato a Londra i dati di crescita nel mercato del Regno Unito, illustrando le nuove sfide per il futuro.

La presentazione si è svolta presso la National Gallery, nel corso di “Redesign Mobility”, l’evento organizzato nell’ambito della mostra dedicata al genio di Leonardo da Vinci intitolata “Leonardo: Experience the Masterpiece”, di cui Leasys è tra i main sponsor. In omaggio al talento dello straordinario inventore, il cui spirito innovativo è per FCA Bank e Leasys fonte di ispirazione, all’evento è intervenuto Klaus Busse, Vice President of Design FCA EMEA Region, che ha aperto il convegno attraverso un excursus tra il genio di Leonardo e il design italiano di Alfa, schizzando dal vivo l’Alfa Romeo Tonale, come quintaessenza del DNA del marchio. Così come Leonardo ha sempre coniugato nelle sue creazioni l’arte e l’ingegno, anche lo stile Alfa Romeo è il risultato di un percorso fatto di ricerca creativa e di evoluzione, di tecnologia, e proporzioni, elementi che trovano un punto di incontro nella bellezza e nell’unicità dello stile del biscione.

Attiva in UK dal 2017, Leasys si è proposta da subito come società di mobilità di riferimento per aziende e privati, grazie al lancio di numerose soluzioni pionieristiche in grado di venire incontro alle sempre nuove esigenze dei consumatori. Il suo approccio innovativo, che ha fatto dei trend della disownership e della digitalizzazione uno dei suoi punti di forza, è stato il motore di un’importante crescita nel corso degli anni anche in UK.

Il numero degli ordini registrati è aumentato significativamente, passando dai 7.000 del 2017 agli oltre 9.000 del 2019. In particolare, nel mese di novembre 2019, è stata registrata una crescita pari al 121% rispetto allo stesso mese del 2018. Forte della propria natura di mobility pioneer, Leasys ha scalato rapidamente la classifica dei top 50 del ranking UK delle compagnie di noleggio e leasing, arrivando tra le prime 20 nel 2019 con una flotta composta da 13.150 veicoli.

Nel 2019 i clienti che hanno scelto Leasys sono aumentati del 30%, l’engagement del network dei retailer è cresciuto del 15% e il broker engagement è incrementato del 50%, con l’89% di accettazione dei contratti personali e il 74% per quelli aziendali.

“Leasys punta a ridefinire da leader la mobilità del futuro anche nel Regno Unito” afferma Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. “Dopo esserci confermati come l’operatore long term e short term con la più veloce crescita in Italia, l’obiettivo è di consolidare ulteriormente la presenza di Leasys nel mercato britannico, con le nostre soluzioni all’avanguardia e gli esclusivi servizi pensati per le esigenze legate alla mobilità aziendale e privata”.

Insieme a Sebastiano Fedrigo, Country Manager di Leasys UK, il 2020 sarà un anno all’insegna dell’innovazione digitale con l’implementazione di nuovi servizi all’interno dell’app Leasys, tra cui la funzionalità Parking, che permette di ricercare e pagare direttamente dal proprio smartphone il parcheggio in città. A questi si aggiungeranno la nuova piattaforma di car sharing e Leasys Miles, la rivoluzionaria formula di pay per use.

Leasys, già market leader in Italia e presente nella top 10 dei fornitori di mobilità in Spagna e Francia, è attiva in 8 Paesi europei e punta a essere operativa in altri 5 entro il 2021, con una flotta complessiva di 450.000 veicoli. Sotto la guida di Alberto Grippo, CEO di Leasys, nel 2019 ha rafforzato la sua presenza sul territorio italiano attraverso lo sviluppo di una rete capillare di 300 Leasys Mobility Store, negozi in cui il cliente può avere accesso a tutti gli innovativi servizi di mobilità offerti: noleggio a breve e medio termine, noleggio a lungo termine, abbonamento all’auto, car sharing, e-mobility con le stazioni di ricarica a breve disponibili, acquisti online di mobilità con Amazon, e tutti i servizi finanziari e assicurativi di FCA Bank. L’obiettivo per il 2021 è di esportare questo modello in altri 5 Paesi europei estendendo il numero totale degli store a 1.200. Un’altra novità del 2019, sulla scia del trend della subscription economy, è stata il lancio nel mercato italiano del primo abbonamento all’auto: Leasys CarCloud, una formula unica per il settore della mobilità che risponde alla necessità di guidare auto diverse in base alle differenti situazioni e necessità del cliente, come ad esempio l’utilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e l’auto familiare per le gite fuori porta durante i weekend o in vacanza. Con Leasys CarCloud, a fronte di un abbonamento fisso mensile, si possono sempre utilizzare auto diverse in tutte le principali città italiane. L’abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente può entrare e uscire in ogni momento.

