Nello studio di EPCC LIVE, il campione di Formula1 Charles Leclerc è salito sul suo simulatore per dimostrare cosa succede quando ci si distrae mentre si è alla guida. Una mano lì, sul volante, l’altra impegnata a scrivere dei messaggi ad Ale: la conseguenza è la peggiore possibile, anche per un campione come lui. Ecco perché è importante non distrarsi quando si guida. Leclerc è stato ospite martedì di EPCC LIVE. L’episodio di ieri sera dello show di Sky prodotto da Fremantle ha raccolto 166.000 spettatori medi

