Advertisements

BERLINO- Successo del gruppo Fca anche nel mondo dei giocattoli. Lego, il colosso global player danese con casa madre a Billund, prima azienda mondiale nel comparto giochi per bimbi, ha raggiunto un accordo col marchio Jeep (di proprietà di Fca appunto) per produrre e lanciare sul mercato un perfetto modello in scala funzionante della leggendaria Jeep Wrangler. E´ la primavolta in assoluto che Lego investe per offrire alla sua clientela, diffusa in tutto il mondo, un modello di un grosso Suv.La versione scelta dal gigante danese è la Wrangler Rubicon, e il modello sarà dotato di tutto, davvero una versione in scala dell´originale, e apparterrà alla gamma di set di costruzioni top della gamma di Lego, cioè Lego Technic. Il modello sarà in grado di compiere, in scala, e riprodurre, tutte le prestazioni eccezionali della Wrangler Rubicon. Grazie al robusto sistema sterzante azionato nel modellino da un tasto, alla perfetta riproduzione delle sospensioni, la Wrangler di Lego, realizzata nel tipico suggestivo colore giallo e nero, potrà affrontare ogni prova come l´originale, in scala ovviamente.Il modello sarà in vendita dal primo gennaio al prezzo di 49,99 euro o dollari o sterline o equivalente a seconda dei mercati, e con la sua tipica griglia e le sue prestazioni straordinarie, come l´originale, offre di tutto per non poter passare inosservato. Offrirà persino la riproduzione funzionante in scala per la guida a quattro ruote motrici, pneumatici maggiorati e sedili ribaltabili, e la inconfondibile griglia a sette feritoie. Per chi è in grado di usare modellini del genere, non ci sarà problema a giocare con la Jeep Wrangler giocattolo di Lego. La cosa piú difficile probabilmente sarà riuscire a mettere insieme in modo giusto e funzionante i 665 pezzi del kit, ma credete a chi se ne intende di costruzioni o si diletta a realizzarne: assemblare è l´inizio e prologo del gioco, e forse anche la sua parte piú avvincente. C´è da augurarsi che dopo la Wrangler Rubicon Lego lanci sul mercato anche altri modelli di auto di successo prodotte dal gruppo globale italiano.