Prosegue il declino delle auto diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle ibride ed elettriche. A luglio, la quota delle auto ibride non ricaricabili supera, per la prima volta in assoluto, quella delle vetture a benzina, ed è la più alta del mercato, dopo che negli ultimi sei mesi era già risultata superiore alla quota delle diesel. Lo spiega l’Anfia in una nota.

Le auto diesel, in calo, a luglio, del 50,9%, per il sesto mese consecutivo non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 22,4% del mercato del mese e il 23,7% dei primi sette mesi del 2021 (35,1% nello stesso periodo 2020). Da inizio anno, le vetture diesel sono le uniche a veder calare il proprio mercato (-7%). In calo, nel mese, anche il mercato delle auto a benzina, -42,5% e 27,6% di quota, a fronte di una crescita del 3,5% nei primi sette mesi dell’anno, con il 31,7% di quota.

Le immatricolazioni delle vetture ad alimentazione alternativa, di contro, rappresentano la metà del mercato a luglio 2021 e il 43,9% nei primi sette mesi, in crescita del 65,1% nel mese e del 173,3% da inizio anno. Le auto elettrificate rappresentano più di un terzo del mercato (39,7% nel mese e 35,7% nel cumulato). Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano dell’86,7% a luglio e rappresentano il 29,4% del mercato del mese (per il sesto mese consecutivo una quota più alta rispetto al diesel e, per la prima volta, anche rispetto alle vetture a benzina), mentre crescono del 245% nel cumulato, con una quota del 27,6%.

Continuano le ottime prestazioni di Fiat Panda, Fiat 500 ibrida e Lancia Ypsilon, che occupano primo, secondo e quarto posto nel segmento mild/full hybrid.

ra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade conquistano, rispettivamente, le prime due posizioni nella classifica di vendite, sia a luglio che nel cumulato da inizio anno, mentre Fiat 500 è il modello più venduto tra quelli elettrici, sia a luglio sia da inizio 2021.



