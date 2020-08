VENEZIA – Per il quarto anno consecutivo Lexus è auto ufficiale della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia”, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre prossimi, e che vedrà l’attrice australiana Cate Blanchett come presidente della giuria internazionale della 77esima edizione del concorso e l’attrice italiana Anna Foglietta in veste di madrina della manifestazione. Il grande cinema d’autore premiato nell’incantevole città veneta rappresenterà il palcoscenico ideale per le anteprime nazionali di due modelli che raffigurano al meglio la filosofia di Lexus: l’innovazione continua e uno stile unico e inimitabile.

La tecnologia e l’innovazione targate Lexus Electrified sbarcheranno al Lido con il crossover UX 300e, prima vettura elettrica del luxury brand nipponico, che rappresenta la visione della casa nel campo della mobilità del futuro a zero emissioni e un equilibrato mix tra comfort, prestazioni e design. L’evoluzione del caratteristico stile Lexus sarà invece rappresentato dalla nuova LC Convertible, che si distingue per l’originale design straordinario e la tradizionale cura per i dettagli: dagli allestimenti e tonalità degli interni alla raffinata e funzionale capote. Tra l’altro, la garanzia di far vivere esperienze uniche, di suscitare emozioni sempre nuove, di scatenare passioni, sono solo alcuni dei valori che uniscono il mondo del cinema e Lexus.



“Anche quest’anno Lexus conferma il proprio legame con il cinema, un mondo con cui condividiamo molti valori ma soprattutto la capacità di regalare emozioni, unita alla maestria artigianale che c’è dietro il prodotto finale e all’utilizzo intelligente delle tecnologie più avanzate – sottolinea Maurizio Perinetti, direttore Lexus division Italia – Valori che quest’anno saranno rappresentati al meglio dalle anteprime nazionali di UX 300e ed LC Convertible, che esprimono al massimo la centralità del design e dell’approccio human-centred di Lexus e il suo spirito innovatore e visionario”.

In qualità di auto ufficiale della kermesse, per tutta la durata della mostra, Lexus sarà la courtesy car che accompagnerà attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet. A disposizione degli ospiti ci sarà una flotta composta da 36 vetture tra LC Convertible, le nuove vetture elettriche UX 300e, affiancate dalla gamma completa di suv, dalla berlina premium ES e la coupé LC, tutte con tecnologia Full Hybrid Electric. Infine, il crossover green UX 300e sarà protagonista di un’originale esposizione nei pressi del red carpet, per permettere a tutti i visitatori e appassionati di cinema presenti al Lido di beneficiare di un’anteprima esclusiva della visione Lexus Electrified. (m.r.)Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram