ROMA – Continua il legame fra Lexus e il mondo del cinema. Dopo il Festival di Venezia e l’evento FuoriCinema di Milano, il marchio nipponico fornirà una flotta di 35 vetture Full Hybrid Electric alla Festa del Cinema di Roma, in programma al Parco della Musica dal 15 al 25 ottobre. Fra queste anche la UX 300e, prima vettura 100% elettrica del marchio. “Il legame tra Lexus e il mondo del cinema si rinsalda ancora di più grazie alla collaborazione con la Festa del Cinema di Roma”, ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Division Italia. “L’obiettivo di entrambi è quello di regalare emozioni, accendere passioni, di far vivere esperienze straordinarie, mantenendo sempre al centro del nostro lavoro la persona. Questo vale sia per una sala cinematografica che a bordo di una Lexus”. L’urban crossover UX 300e, è dotato del nuovo motore ad alte prestazioni che comprende un moto-generatore elettrico da 204 Cv e batterie ad alta capacità situate sotto il pianale, che garantiscono un baricentro basso e un’autonomia di guida fino a 400 km. Il suo design che ispira solidità si combina bene con gli interni driver-centric, dotati di materiali e inserti costruiti seguendo le tecniche tradizionali di maestria artigianale giapponese takumi. Pieni voti al comfort di guida, anche attraverso un’insonorizzazione dei rumori esterni curata nei minimi dettagli. Del resto tutto l’abitacolo è ispirato al concetto architettonico giapponese di “Engawa”, in cui i confini tra interno ed esterno appaiono senza interruzioni.

Fonte www.repubblica.it

