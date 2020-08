Lexus ancora a segno nell’indagine sull’affidabilità delle auto effettuata da “Which?”. Le vetture della casa nipponica sono state proclamate le più affidabili del mercato posizionandosi al primo posto nella nuova pubblicazione relativa alla ricerca svolta dalla più grande associazione di consumatori indipendente del Regno Unito. Lo studio dettagliato del campione dei consumatori ha prodotto i suoi risultati dalle esperienze del mondo reale e dalle opinioni di oltre 47.000 automobilisti britannici, che ha interessato circa 59.000 vetture. Il luxury brand del gruppo Toyota si è assicurato la leadership con un ottimo risultato per la compatta CT 200h e una perfetta performance per il mid suv NX. I risultati hanno riguardato veicoli fino a tre anni e da tre a otto anni e nel rapporto di Which? si legge “Poi permetterti una Lexus? Prendila. Potresti effettivamente dimenticare che aspetto ha la sala d’attesa di un’officina”.



Insomma, una definizione che non lascia spazio a dubbi e sicuramente tra i motivi del brillante risultato ha influito la sua tecnologia premium Full Hybrid Electric. Which? ha evidenziato la comprovata durata e la semplicità meccanica del sistema elettrificato nel rendere le auto Lexus meno soggette ad usura e guasti. La casa giapponese ha lanciato l’ibrido nel mercato premium del Regno Unito nel 2005, e da quel momento ne ha costantemente migliorato le prestazioni e l’efficienza estendendolo a tutta la sua gamma, tant’è che oggi le Hybrid targate Lexus rappresentano il 99,8% delle vendite del brand nel Paese. “I risultati dell’approfondita indagine condotta da Which? sono un’ulteriore conferma della qualità, affidabilità e dell’artigianalità di ogni modello Lexus – ha dichiarato Ewan Shepherd, direttore Lexus nel Regno Unito – La produzione di auto affidabili, anno dopo anno, è un punto cardine della nostra visione cosi come il nostro impegno a fornire sempre i più alti standard di customer service”. (m.r.)

Fonte www.repubblica.it

