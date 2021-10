Lexus crea esperienze di lusso ispirate dalle persone. Ora si sta ispirando anche ai supereroi con superpoteri cosmici, come partner automobilistico esclusivo di “Eternals” di Marvel Studios. Lexus e Marvel Studios hanno collaborato per realizzare 10 concept a tema, basati su tutti e 10 i supereroi dell’attesissimo film.

Ogni vettura “Eternals” ultraterrena e personalizzata è ispirata al design unico delle armature, all’iconografia e al superpotere di ogni Eternal. Inoltre, un bagliore dorato si sprigiona dalle griglie e dal fondo delle vetture, riflettendo la firma energetica condivisa dai personaggi come si vede nel film. I veicoli saranno presenti in vari eventi ed estensioni dei media, compresa la première sul red carpet.

“Siamo entusiasti di dare vita alla partnership di ‘Eternals’ attraverso questi veicoli Lexus personalizzati”, ha detto Vinay Shahani, vicepresidente del marketing Lexus. “Proprio come ogni personaggio Eternals ha uno stile distinto e una serie di capacità, così fa ogni Lexus”.

La linea di veicoli “Eternals” personalizzati include:

Ajak con Lexus GX: Ajak, interpretata da Salma Hayek, è una donna potente e autoritaria. È associata con uno dei SUV più capaci del panorama, il GX.

Druig con Lexus GX: Druig, interpretato da Barry Keoghan, è un pò un ribelle nel film, con super forza e resistenza, rendendo il GX un riflesso adeguato del suo personaggio.

Gilgamesh con Lexus LX: Come l'Eternal più forte, Gilgamesh, interpretato da Don Lee, è uno spirito affine al più grande e potente SUV Lexus, LX.

Ikaris con Lexus LS: La LS, berlina di lusso di punta di Lexus, è un match con Ikaris, interpretato da Richard Madden, considerato il leader tattico degli Eternals.

Kingo con Lexus IS: Kingo, interpretato da Kumail Nanjiani, è abbinato all'audace e potente Lexus IS, che guida nel video di Lexus e Marvel Studios "Parking Spot".

Makkari con Lexus RC F Track Edition: L'Eternal più veloce, Makkari, interpretata da Lauren Ridloff, è l'abbinamento perfetto per l'auto più veloce della gamma Lexus, la RC F Track Edition.

Phastos con Lexus LX: LX, tecnologicamente avanzato, è ideale per Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, il guru tecnologico della squadra.

Sersi con Lexus RC F: Una delle auto più potenti di Lexus, la RC F, è abbinata a uno dei personaggi più potenti del film, Sersi, interpretato da Gemma Chan.

Sprite con Lexus NX: NX, un crossover che può fare qualsiasi cosa, è un complemento perfetto per la capacità di illusione di Sprite, interpretata da Lia McHugh.

Thena con Lexus LC 500: Thena, interpretata da Angelina Jolie, è perfetta per l'elegante e raffinata Lexus LC 500.

“Dopo aver raccontato con successo una storia in co-branding sul film originale Black Panther, siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Lexus. Insieme al nostro spot personalizzato diretto dai fratelli Russo e interpretato da Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo, questi veicoli ispirati agli Eternals dimostrano che l’emozionante narrazione collaborativa può estendersi anche oltre i media tradizionali”, ha dichiarato Mindy Hamilton, SVP, Global Partnership Marketing dei Marvel Studios.

All’inizio di questo mese, Lexus e Marvel Studios hanno rilasciato un video chiamato “Parking Spot”, con Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo. È stato diretto dai fratelli Russo, che hanno diretto quattro film di Marvel Studios tra cui “Avengers: Endgame”, uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi. Nel filmato di due minuti, Kingo deve risolvere un problema molto umano prima di potersi unire all’epica battaglia tra supereroi che si svolge in centro: trovare un parcheggio sicuro per la sua nuova Lexus IS 500 F SPORT Performance, la IS più potente di sempre, con un motore V8 aspirato da 472 cavalli.

SUGLI “ETERNALS” DI MARVEL STUDIOS

Marvel Studios’s “Eternals” segue un gruppo di eroi al di là delle stelle che hanno protetto la Terra fin dall’alba dell’uomo. Quando delle creature mostruose chiamate i Devianti, a lungo ritenute scomparse, ritornano misteriosamente, gli Eternals sono costretti a riunirsi per difendere ancora una volta l’umanità.

L’eccezionale cast include Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Richard Madden in quello dell’onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani è Kingo dai poteri cosmici, Lia McHugh l’eternamente giovane Sprite, Brian Tyree Henry l’intelligente inventore Phastos, Lauren Ridloff la superveloce Makkari, Barry Keoghan il solitario e distaccato Druig, Don Lee il potente Gilgamesh, Kit Harington interpreta Dane Whitman, con Salma Hayek nelle vesti della guida saggia e spirituale Ajak, e Angelina Jolie è la feroce guerriera Thena.

Chloé Zhao dirige il film e Kevin Feige e Nate Moore sono i produttori, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy come produttori esecutivi. La storia riportata sullo schermo è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, e la sceneggiatura è di Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo. “Eternals” di Marvel Studios uscirà nelle sale italiane il 3 novembre 2021.

Fonte www.repubblica.it