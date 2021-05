L’idea Peugeot e il valore del marchio con editoria, lusso, cinema e turismo

MILANO – La forza del marchio, l’importanza e il valore Peugeot. Questo il tema affrontato al Meet di Milano, centro internazionale di cultura digitale, da diversi esponenti del mondo dell’editoria, del lusso, del cinema e del turismo, che hanno raccontato attraverso le loro esperienze il valore e l’importanza del brand e della ricerca dell’eccellenza in un contesto di così forti evoluzioni della società.

L’occasione è stata anche quella della presentazione della nuova immagine di marca della casa del Leone, oggi parte del nuovo gruppo Stellantis. Il logo della casa si è evoluto, attingendo alla propria storia ma proiettandosi fortemente verso il futuro e assumendo un’immagine bidimensionale. Sono intervenuti alla serata Giuseppe Ambrosini, direttore generale Italia IWC Schaffhausen, che ha raccontato il valore del brand nel mondo dell’orologeria, Guido Fiorentino, presidente e CEO del Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, così come Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore universitario all’Università Bocconi di Practice Strategy e di entrepreneurship, Luca Martinazzoli, direttore generale dell’agenzia YES Milano, marchio dedicato alla promozione della città e del suo calendario di eventi, oltre all’attore Stefano Accorsi, storico brand Ambassador di Peugeot al quale ha prestato più volta volto e voce al marchio.

Inizia una nuova era per Peugeot: si parte dal nuovo logo

“Siamo orgogliosi di raccontare l’innovazione e l’evoluzione del brand Peugeot – ha affermato Salvatore Internullo, Direttore Generale Peugeot Italia – come perfetta espressione di un profondo cambiamento in atto nel mondo e sul quale la Casa del Leone ha da tempo scommesso. Profondi cambiamenti che abbracciano un nuovo modo di concepire la mobilità e che Peugeot ha già da tempo fatto vedere con prodotti reali, concreti. Oggi il rinnovamento dell’immagine di marca rappresenta il completamento di una promessa concreta per un brand in forte crescita che fonda le sue radici nella storia ma che è proiettato nel futuro grazie all’elettrificazione, alla profonda digitalizzazione e ad una nuova ed elevata customer experience che è in grado di offrire”.